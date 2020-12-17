Верховная Рада поддержала назначение Сергея Шкарлета на должность министра образования и науки Украины. За соответствующее решение проголосовали 226 народных депутатов.

Такое решение Верховная Рада приняла на заседании в четверг, 17 декабря, сообщает 24 канал.

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Народные избранники таки проголосовали за назначение Сергея Шкарлета на должность МОН (226 депутатов это поддержали). После этого Шкарлет вышел к трибуне для присяги.

Как депутаты голосовали за назначение Шкарлета

"Слуга народа" – 171;

"Оппозиционная платформа – "За жизнь" – 20;

"Партия "За майбутнє"– 12;

"Довіра" – 16;

Внефракционные – 7;

Но после голосования, когда Шкаралет давал присягу, некоторые депутаты кричали "Ганьба". В то же время другие радовались за новоиспеченного министра образования.

Выступление Шкарлета

Отметим, что в начале премьер-министр Денис Шмыгаль представил в парламенте Шкарлета и отметил, что он имеет профессиональный опыт и знает сферу образования изнутри, потому что работал на важных должностях, в частности ректором вуза.

В то же время Шкарлет тоже вышел к трибуне, чтобы рассказать о достижениях МОН и их планах на будущее. Он назвал несколько примеров проделанной работы в сфере дошкольного, среднего и высшего образования, а затем добавил, что сейчас в приоритете является создание "Новой Украинской школы".

И.о. министра образования спросили о наградах от президента-беглеца Виктора Януковича. На это Шкарлет ответил: "Я не только получал награды от Януковича, а также получал и от Петра Порошенко. А также работал при всех министрах на развитие образования и экономики".

Зато депутат от ЕС Ирина Геращенко спросила Шкарлета о зарплатах учителей. На это Шкарлет рассказал, что деньги на оплату труда учителей заложены в бюджет-2021, в частности, с января следующего года зарплаты педагогов увеличатся на 20%, а с декабря – еще на 8%.

Добавим, ранее образовательный комитет парламента не поддержал кандидатуру Сергея Шкарлета на должность министра образования. Да, только 5 из 11 человек образовательного комитета поддержали его кандидатуру.

Что известно о работе Сергея Шкарлета в МОН

Почти пол года назад – 25 июня 2020 года ректор Черниговского национального технологического университета Сергей Шкарлет стал исполняющим обязанности министра образования и науки по решению Кабмина, но без поддержки Верховной Рады.

Премьер-министр Денис Шмыгаль подчеркнул, что Шкарлет возглавляет МОН на испытательном сроке. Ему дали три месяца, чтобы проявить себя, однако когда это время вышло, его оставили на должности и.о. министра образования. Сам Шкарлет заверил, что не слышал об испытательном сроке.

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Кроме того, депутаты и эксперты называют несколько скандалов, в которые попал Сергей Шкарлет на этом посту.