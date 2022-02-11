Скандал вокруг выборов президента вуза продолжает набирать обороты. Студенты выступают против вмешательства властей.

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На здании университета повесили плакат с его основателем митрополитом Петром Могилой.

Шкарлета исправит Могила,

– написано на баннере.



Плакат на стене университета / Фото "Новое время"

Что известно о скандале в Киево-Могилянской академии

МОН в октябре объявило конкурс на замещение должности президента Киево-Могилянской академии. Выборы проходили уже 4 раза, но ни один из кандидатов не набирал нужное количество голосов.

20 января 2022 года выборы состоялись в пятый раз. За пост боролись бывший министр образования и бывший президент академии Сергей Квит и тогдашняя исполняющая обязанности президента НаУКМА Александра Гуменная. Во время второго тура 27 января Квит набрал 52,8% голосов, Гуменная — 42,92%.

1 февраля Шкарлет заявил, что МОН не будет признавать результаты выборов, потому что они якобы состоялись с нарушениями. 2 февраля объявили новый конкурс.

Студенты Могилянки возмутились и вышли на протест под Кабмин. Они заявили, что их митинг будет продолжаться, пока Шкарлета не уволят с должности министра образования. К протесту присоединились студенты и других вузов.

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