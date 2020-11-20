Временный глава Министерства образования и науки Сергей Шкарлет заверил в неизменности курса реформ, которые реализуются в Украине при поддержке Евросоюза. Хотя накануне эксперты заявляли о другом.

И.о. министра образования заявил, что надеется на продолжение и расширение сотрудничества МОН с ЕС. Как сообщил Шкарлет в телеграмме, так он высказался во время встречи с главой Представительства Евросоюза в Украине Матти Маасикасом.

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Шкарлет подчеркнул, что Европейский Союз является крупнейшим стратегическим партнером МОН. В частности, благодаря ЕС в Украине реализуется ряд проектов, которые стали неотъемлемой частью ключевых реформ в сфере образования и науки:

EU4Skills;

Эразмус +;

"Горизонт 2020";

"Учимся вместе";

"Архитектура реформ в Украине" (команда поддержки реформ);

"U-LEAD с Европой";

"Дом Европы" и другие.

По словам главы МОН, в течение этого года подготовлено обновленную дорожную карту интеграции Украины в европейское исследовательское пространство.

Однако ранее экс-министр образования и науки Анна Новосад заявила, что МОН под руководством Шкарлета хочет разрушить реформу ведомства, которую помогал проводить Европейский Союз.

Она рассказала, что Минобразования зарегистрировало приказ об изменении штатного расписания, а причиной его выдачи стал недавно принятый закон, который не позволит временным исполняющим обязанности министра изменять структуру министерства.

Экс-министр считает, что такой инициативой Шкарлет пытается уволить специалистов, которые не согласны с его политикой.

К слову, Евросоюз уже направлял официальное предупреждение Сергею Шкарлету за его попытки ликвидировать директораты в министерстве. Он подтвердил наличие письма от ЕС, но сказал, что цитирование отрывков является вырванным из контекста, поэтому нивелирует понимание содержания письма в целом.