Шкарлет заключил альянс с Международной ассоциацией дополнительного образования: детали от МОН
Глава Минобразования Сергей Шкарлет подписал меморандум сотрудничества с Международной ассоциацией дополнительного образования. МОН поддерживает развитие государственно-частного партнерства в сфере внешкольного образования в Украине.
Источник: Министерство образования и науки
По словам Шкарлета, основная цель сотрудничества – это направление усилий на налаживание эффективного сотрудничества и реализации государственной политики в сфере внешкольного образования, деятельности учреждений внешкольного образования.
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Министр образования отметил, что внешкольное образование очень важно, и каждый ребенок имеет право на его получение. Но сейчас надо активизировать органы местного самоуправления по поддержке обучения учащихся в учреждениях дополнительного образования.
В то же время президентом Международной ассоциации внешкольного образования (МАПО) Елена Быковская отметила сотрудничество ведомств. Она также вручила почетную награду "Партнерство 2020" Минобразования.
Шкралет получил награду / Фото с прессслужбы МОН
Что такое внешкольное образование?
Внешкольное образование – это образование, которое получают учащиеся и другие желающие во внешкольных учебных заведениях в свободное от учебы время. Выпускникам, которые сдадут квалификационные экзамены, выдается документ о внешкольном образовании.
В частности, учреждения внешкольного образования могут быть в форме центров, дворцов и домов творчества, клубов, студий, школ искусств. Также они могут быть комплексными и профильными.
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