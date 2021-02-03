Глава Минобразования Сергей Шкарлет подписал меморандум сотрудничества с Международной ассоциацией дополнительного образования. МОН поддерживает развитие государственно-частного партнерства в сфере внешкольного образования в Украине.

Источник: Министерство образования и науки

По словам Шкарлета, основная цель сотрудничества – это направление усилий на налаживание эффективного сотрудничества и реализации государственной политики в сфере внешкольного образования, деятельности учреждений внешкольного образования.

К теме В ближайшие два года массового закрытия 10 – 11 классов не будет: эксперт о реформе старшей школы

Министр образования отметил, что внешкольное образование очень важно, и каждый ребенок имеет право на его получение. Но сейчас надо активизировать органы местного самоуправления по поддержке обучения учащихся в учреждениях дополнительного образования.

В то же время президентом Международной ассоциации внешкольного образования (МАПО) Елена Быковская отметила сотрудничество ведомств. Она также вручила почетную награду "Партнерство 2020" Минобразования.



Шкралет получил награду / Фото с прессслужбы МОН