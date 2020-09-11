С января 2021 года в Украине обещают увеличить размеры заработных плат всем работникам, оплата труда которых осуществляется по Единой тарифной сетке. Это касается и учителей.

Как рассказал глава Министерства образования и науки Сергей Шкарлет, в течение года их зарплаты вырастут на 30%, передает "Украинская правда".

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По его словам, слухи о сокращении оплаты труда педагогам не соответствуют действительности.

Какой будет зарплата у учителей в 2021 году? Шкарлет заявил, что ставка заработной платы учителя высшей категории на 1 января 2021 года составит 6 461 гривну, а на 1 июля – уже около 7 000 гривен.

А уже расчетная заработная плата учителей с 1 января 2021 года составит почти 12 тысяч гривен, а с июля – около 14 тысяч гривен.

Известно, что уже была создана рабочая группа для разработки проекта Концепции трансформации оплаты труда работников заведений и учреждений образования и науки. Недавно состоялось первое заседание, где рассматривались предложения от представителей этой группы.

Почему возник скандал с зарплатами учителей

Отметим, что ранее была информация, что МОН без согласования с педагогами разработало проект концепции реформирования оплаты труда учителей и работников образования. Однако, по словам профсоюза, от этого зарплата работников образования может только уменьшиться.

Педагоги рассказали, что МОН планирует установить надбавки за престижность педагогического труда в размере 15% вместо нынешних 30%. Поэтому от таких решений пострадают педагоги, имеющие право на повышенные ставки зарплат.

Однако, в Министерстве подчеркнули, что предложение по реформированию оплаты труда работникам образования не является подготовленным проектом Концепции, а только рассматривается.

Кроме того, в карантин 74 тысячи молодых учителей, имеющих стаж работы до 10 лет, в 2020 году должны получить по 21 тысяче гривен разовой ежегодной помощи. Однако, в обновленном "антикризисном" бюджете на 2020 год обещанных ранее "подъемных" денег нет.