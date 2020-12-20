Бывшая министр образования Лилия Гриневич выразила опасения относительно деятельности новоназначенного министра МОН Сергея Шкарлета. Она уверяет, что он высказывал опасные идеи, которые угрожают добытым достижениям и реформам предыдущих лет.

Деятельность Шкарлета вызывает в образовательном и научном кругу неоднозначную реакцию. Такое мнение высказала Лилия Гриневич в эфире одного из телеканалов, сообщает 24 канал.

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Экс-министр заявила, что испытывает большую тревогу от того, что будет происходить в образовании дальше.

Когда господин Шкарлет был исполняющим обязанности, он высказывал определенные дискуссионные и порой и опасные идеи. Такое ощущение, что когда он все-таки укрепится на посту министра, многие из тех достижений и реформ от 2014 года, могут быть свернуты,

– заявила Гриневич.

Она также раскритиковала нового главу МОН за то, что он не отстоял интересы образования при формировании госбюджета-2021. "Министр, который позволил забрать из образовательной сферы в четыре миллиарда гривен, – это беспрецедентная вещь", – убеждена экс-министр.

Гриневич считает, что образовательная сфера всегда получает недостаточное финансирование, и средств на развитие заведений не хватает.

"В этом году бюджет образования пострадал, потому что значительную часть средств перенаправили в "ковидный" фонд, а Шкарлет не смог отстоять, чтобы деньги были отправлены на подготовку школ к новому учебному году", – добавила она.

По словам Гриневич, здесь нет лидерства и отстаивания интересов своей сферы. Зато есть стремление запускать определенные процессы, которые могут откатить реформы в области образования назад.

К слову, 17 декабря Верховная Рада поддержала назначение Сергея Шкарлета министром образования и науки Украины. За соответствующее решение проголосовали 226 народных депутатов. Но когда Шкарлет принимал присягу, многие депутаты кричали "Ганьба".

Кроме того, некоторые депутаты заметили, что части народных избранников, которые голосовали за него, не было в Раде. Так, например, депутата от "Опоплатформи – "За жизнь" Григория Суркиса в этот день никто даже не видел.