Окружной административный суд признал, что в работах Сергея Шкарлета нет плагиата. По иску министра образования против НАОКВО суд одобрил решение о незаконности действий Комитета по вопросам этики.

С чего все началось? Этический комитет НАОКВО установил текстовые заимствования без ссылок в 4 научных публикациях. Вывод НАОКВО о плагиате подтвердили иностранные эксперты. Но министр образования не согласился с обвинением в плагиате и подал в суд на Нацагентство.

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Окружной админсуд Киева признал противоправными действия НАОКВО по установлению наличия плагиата без ссылки на источники в ряде научных работ Шкарлета.

Министр образования написал, что он в судебном порядке защитил свое имя как ученого, который никогда не занимался плагиатом.

Всех своих политических оппонентов, которые пытались на этом построить целую кампанию по дискредитации, искренне поздравляю с ожидаемым фиаско,

– заявил Сергей Шкарлет.

Глава МОН сказал, что обидно из-за того, что на некоторое время Комитет по вопросам этики НАОКВО превратился в инструмент манипуляций.

"Здесь речь идет не обо мне, а о том, что злоупотребление полномочиями и личные интересы отдельных чиновников дискредитируют институциональные основы академической добропорядочности", – добавил Шкарлет.

По его словам, подобная практика должна быть искоренена. Решение о наличии или отсутствии плагиата в работах украинских ученых должно приниматься только в рамках действующего законодательства и на основании доказанных фактов.

МОН продолжает нарабатывать нормативные документы по вопросам академической добропорядочности и развития украинской науки.

Сергей Шкарлет подчеркнул, что считает уместным законопроект народных депутатов о запрете занимать должности в Кабмине лицам, в чьих работах обнаружен плагиат.

Главное, чтобы этот документ был профессиональным, не порождал двойных стандартов и основывался на принципах закона об образовании. Только так он не будет иметь шансов превратиться в очередное оружие для политического преследования кому-то невыгодных кандидатов,

– подытожил министр.

К слову, недавно комитет Верховной рады по вопросам интеграции Украины в Европейский союз поддержал законопроект № 3758. Он может запретить занимать должности в Кабинете Министров претендентам, пойманным на плагиате.

Что известно о плагиате Шкарлета