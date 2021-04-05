Шкарлет выиграл суд против НАОКВО относительно плагиата в своих научных работах
Окружной административный суд признал, что в работах Сергея Шкарлета нет плагиата. По иску министра образования против НАОКВО суд одобрил решение о незаконности действий Комитета по вопросам этики.
Источник:телеграм Сергея Шкарлета
С чего все началось? Этический комитет НАОКВО установил текстовые заимствования без ссылок в 4 научных публикациях. Вывод НАОКВО о плагиате подтвердили иностранные эксперты. Но министр образования не согласился с обвинением в плагиате и подал в суд на Нацагентство.
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Окружной админсуд Киева признал противоправными действия НАОКВО по установлению наличия плагиата без ссылки на источники в ряде научных работ Шкарлета.
Министр образования написал, что он в судебном порядке защитил свое имя как ученого, который никогда не занимался плагиатом.
Всех своих политических оппонентов, которые пытались на этом построить целую кампанию по дискредитации, искренне поздравляю с ожидаемым фиаско,
– заявил Сергей Шкарлет.
Глава МОН сказал, что обидно из-за того, что на некоторое время Комитет по вопросам этики НАОКВО превратился в инструмент манипуляций.
"Здесь речь идет не обо мне, а о том, что злоупотребление полномочиями и личные интересы отдельных чиновников дискредитируют институциональные основы академической добропорядочности", – добавил Шкарлет.
По его словам, подобная практика должна быть искоренена. Решение о наличии или отсутствии плагиата в работах украинских ученых должно приниматься только в рамках действующего законодательства и на основании доказанных фактов.
МОН продолжает нарабатывать нормативные документы по вопросам академической добропорядочности и развития украинской науки.
Сергей Шкарлет подчеркнул, что считает уместным законопроект народных депутатов о запрете занимать должности в Кабмине лицам, в чьих работах обнаружен плагиат.
Главное, чтобы этот документ был профессиональным, не порождал двойных стандартов и основывался на принципах закона об образовании. Только так он не будет иметь шансов превратиться в очередное оружие для политического преследования кому-то невыгодных кандидатов,
– подытожил министр.
К слову, недавно комитет Верховной рады по вопросам интеграции Украины в Европейский союз поддержал законопроект № 3758. Он может запретить занимать должности в Кабинете Министров претендентам, пойманным на плагиате.
Что известно о плагиате Шкарлета
- Примеры плагиата заметили в монографии Шкарлета – там были полностью скопированы абзацы со статьями авторства Бугая.
- Также исследователи проанализировали его докторскую диссертацию и заметили, что там более 87% работы – плагиат. Так, обнаружили совпадения текста со статьями Гончаренко Л. П. и Покропивного С. Ф.
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