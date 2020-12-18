Новый министр образования и науки Сергей Шкарлет заявил, что во время локдауна большинство школ отправят учеников на каникулы. В противном случае учебные заведения введут онлайн-обучение.

По словам Шкарлета, дистанционка – это единственный вариант для детей не отходить от школьной программы. Об этом глава МОН сказал в эфире одного из телеканалов, сообщает 24 канал.

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Шкарлет отметил, что школы, в которых каникулярный фонд уже закончился, пойдут на дистанционное обучение.

Добавим, что согласно закону, продолжительность каникул в школах в течение учебного года не может составлять менее 30 календарных дней (не считая летние каникулы).

Вообще позиция Министерства образования и науки такая же, как и ВОЗ, и Минздрава Украины: 1 – 4 классы, как и детские сады, должны учиться. Но есть с 8 по 24 января так называемый локдаун,

– сказал Шкарлет.

К слову, ранее МОН направило руководителям учебных заведений письма с рекомендациями объявить на период локдауна дополнительные каникулы для школьников. Ведь в период локдауна (с 8 до 24 января 2021 года) ученикам запрещено посещать школы.

Также в этот период можно организовать обучение в дистанционном формате. К примеру, такое решение приняли в Киеве. Там школьники после зимних каникул (с 11 января) начнут обучение в онлайн-режиме.