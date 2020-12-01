Шкарлет упрекнул профильного комитета ВР за его высказывания о работе МОН
Временный глава Минобразования Сергей Шкарлет выразил недовольство высказываниями председателя парламентского комитета по вопросам образования, науки и инноваций относительно деятельности МОН в сфере реформирования образования.
"В последнее время председатель этого комитета Сергей Бабак делает интересные заявления относительно деятельности Министерства по имплементации реформ и информации о них", написал Шкарлет в своей телеграмме.
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Врио министра образования и науки отметил, что очередным заявлением стало то, что реформы идут только в сфере высшего образования, а других образовательных реформ Бабаку якобы не видно.
Так, Шкарлет заверил, что глава профильного комитета намеренно не замечает реформы, которые были разработаны при участии МОН и добросовестно внедряют педагоги по всей стране.
Возможно, для этого есть определенные причины и я хочу еще раз подробно проинформировать общество о прогрессе команды МОН и очертить определенные шаги в реформировании системы образования и науки,
– пишет руководитель Минобразования.
Что МОН сделало для среднего образования в ноябре 2020
По его словам, только в течение ноября 2020 года команда МОН:
- разработала новую редакцию Положения о специальной школе;
- разработала проект Базового компонента дошкольного образования;
- совместно с Госслужбой качества образования разработала методические рекомендации по вопросам формирования внутренней системы обеспечения качества образования в школах;
- разработала проект Положения о лицее.
Кроме того, Сергей Шкарлет подчеркнул, что ведомство постепенно внедряет сертификацию учителей, а также совместно с Google внедряют проект бесплатного обучения для учителей по использованию цифровых инструментов для онлайн-обучения.
"И это – лишь часть нашей работы. Хотелось бы, чтобы украинские политики использовали свой политический вес исключительно для сотрудничества и достижения конкретных результатов", – подытожил врио министра образования и науки.
Отметим, что Шкарлет не рассказал, о каких именно высказываниях Сергея Бабака идет речь.
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