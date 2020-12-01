Временный глава Минобразования Сергей Шкарлет выразил недовольство высказываниями председателя парламентского комитета по вопросам образования, науки и инноваций относительно деятельности МОН в сфере реформирования образования.

"В последнее время председатель этого комитета Сергей Бабак делает интересные заявления относительно деятельности Министерства по имплементации реформ и информации о них", написал Шкарлет в своей телеграмме.

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Врио министра образования и науки отметил, что очередным заявлением стало то, что реформы идут только в сфере высшего образования, а других образовательных реформ Бабаку якобы не видно.

Так, Шкарлет заверил, что глава профильного комитета намеренно не замечает реформы, которые были разработаны при участии МОН и добросовестно внедряют педагоги по всей стране.

Возможно, для этого есть определенные причины и я хочу еще раз подробно проинформировать общество о прогрессе команды МОН и очертить определенные шаги в реформировании системы образования и науки,

– пишет руководитель Минобразования.

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По его словам, только в течение ноября 2020 года команда МОН:

разработала новую редакцию Положения о специальной школе;

разработала проект Базового компонента дошкольного образования;

совместно с Госслужбой качества образования разработала методические рекомендации по вопросам формирования внутренней системы обеспечения качества образования в школах;

разработала проект Положения о лицее.

Кроме того, Сергей Шкарлет подчеркнул, что ведомство постепенно внедряет сертификацию учителей, а также совместно с Google внедряют проект бесплатного обучения для учителей по использованию цифровых инструментов для онлайн-обучения.

"И это – лишь часть нашей работы. Хотелось бы, чтобы украинские политики использовали свой политический вес исключительно для сотрудничества и достижения конкретных результатов", – подытожил врио министра образования и науки.

Отметим, что Шкарлет не рассказал, о каких именно высказываниях Сергея Бабака идет речь.