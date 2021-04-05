Министр образования и науки Сергей Шкарлет вместе с министром культуры и информационной политики Александром Ткаченко обсудили планы о восстановлении кафедр реставрации в архитектурных вузах.

Ткаченко написал, что он встретился с Сергеем Шкарлетом. Они обсудили восстановление кафедр реставрации в архитектурных вузах. В частности, есть вариант воплотить это в рамках изменений в художественное образование.

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По словам Ткаченко, сейчас продолжаются переговоры с МОН относительно дальнейших действий в данном направлении. "Начинаем работу над изменениями", – написал он.

Министр культуры отметил, что проект "Большая реставрация" показал то, что Украине крайне необходимы квалифицированные специалисты реставрационной школы.

Возникла острая необходимость наращивать количество реставраторов, ведь сегодня это крайне проблематично. Для решения – нужно создать условия. А именно качественную образовательную подготовку,

– добавил министр.

Ведь для оценки и проведения реставрационных работ Украина сейчас рассчитывает в основном на международный опыт, потому что экспертов в стране мало.

К слову, Минкультуры завершило первый прием заявок на участие в отборе проектов работ по реставрации и ремонту. Так, в рамках программы в течение трех лет планируют отреставрировать и достроить около 150 культурных памятников во всех регионах Украины.