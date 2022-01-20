Шкарлет сообщил, сколько студентов будут получать стипендии в 2022 году

Сергей Шкарлет обнародовал информацию о стипендиальном обеспечении студентов. По его словам, количество получателей стипендий в 2022 году составит 40 – 45%.

Соответствующее предложение уже поддержали в МОН, Минэкономики, Минцифры и Минфине. Сейчас документ находится на финальной стадии согласования в Министерстве юстиции.

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Шкарлет подчеркнул, что во время ближайшего заседания правительства, вопрос стипендий будет урегулирован окончательно.

Количество получателей стипендий составит 40 – 45%. Таким образом, количество студентов-стипендиатов не уменьшится, а размер стипендий увеличится,

– заявил министр образования.

Он добавил, что лучшие студенты должны чувствовать поддержку от государства. По словам Шкарлета, все изменения в сфере высшего образования происходят ради студентов.

Что известно о скандале со стипендиями в вузах

Студенты последние месяцы жаловались в Минобразования, ведь там не сообщали, какой будет процент стипендиатов. Все из-за того, что 1 сентября правительство увеличило стипендии, но для этого решили уменьшить лимит стипендиатов.

Уменьшение лимита вызвало большой резонанс среди студентов, органов студенческого самоуправления и профильных профсоюзов. Поэтому приняли новое постановление № 1256 от 2 декабря 2021 года, которое вернуло "старый" лимит. Однако, декабрьское постановление не отменяло предыдущее сентябрьское постановление,

– говорят студенты.

Поэтому стипендиаты долго не знали, чего ждать, и обратились в Кабинет Министров Украины с просьбой немедленно принять постановление, которое бы вернуло лимит стипендиатов до уровня 40 – 45% уже в ближайшие недели.

К слову, с 1 января 2022 года студентам вузов, колледжей и профтехов повысили размер стипендий:

теперь обычная академическая стипендия для студентов вузов должна составлять 2 000 гривен , а повышенная – 2 550 гривен,

, а повышенная – 2 550 гривен, а студенты техникумов, колледжей и лицеев будут получать 1 510 гривен (повышенная – 1 930 гривен),

студенты профтехов будут получать 1 250 гривен стипендии.

Текст публикации Сергея Шкарлета:

Информирую по вопросу стипендиального обеспечения студентов. В этом году количество получателей академических стипендий составит 40 – 45%, как и отмечал Президент Украины Владимир Зеленский.

Соответствующее предложение уже поддержали коллеги из Минэкономики, Минцифры и Минфина. Сейчас документ находится на финальной стадии согласования в Министерстве юстиции.

То есть, во время ближайшего заседания правительства, вопрос будет урегулирован окончательно. Таким образом, количество студентов-стипендиатов не уменьшится, а размер стипендий увеличится.

Спасибо коллегам-чиновникам за поддержку студенчества и понимание важности этого шага. Лучшие соискатели образования должны чувствовать поддержку от государства. Я неоднократно повторял: все изменения в сфере высшего образования происходят ради студентов.