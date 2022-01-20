Соответствующее предложение уже поддержали в МОН, Минэкономики, Минцифры и Минфине. Сейчас документ находится на финальной стадии согласования в Министерстве юстиции.
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Шкарлет подчеркнул, что во время ближайшего заседания правительства, вопрос стипендий будет урегулирован окончательно.
Количество получателей стипендий составит 40 – 45%. Таким образом, количество студентов-стипендиатов не уменьшится, а размер стипендий увеличится,
– заявил министр образования.
Он добавил, что лучшие студенты должны чувствовать поддержку от государства. По словам Шкарлета, все изменения в сфере высшего образования происходят ради студентов.
Что известно о скандале со стипендиями в вузах
Студенты последние месяцы жаловались в Минобразования, ведь там не сообщали, какой будет процент стипендиатов. Все из-за того, что 1 сентября правительство увеличило стипендии, но для этого решили уменьшить лимит стипендиатов.
Уменьшение лимита вызвало большой резонанс среди студентов, органов студенческого самоуправления и профильных профсоюзов. Поэтому приняли новое постановление № 1256 от 2 декабря 2021 года, которое вернуло "старый" лимит. Однако, декабрьское постановление не отменяло предыдущее сентябрьское постановление,
– говорят студенты.
Поэтому стипендиаты долго не знали, чего ждать, и обратились в Кабинет Министров Украины с просьбой немедленно принять постановление, которое бы вернуло лимит стипендиатов до уровня 40 – 45% уже в ближайшие недели.
К слову, с 1 января 2022 года студентам вузов, колледжей и профтехов повысили размер стипендий:
- теперь обычная академическая стипендия для студентов вузов должна составлять 2 000 гривен, а повышенная – 2 550 гривен,
- а студенты техникумов, колледжей и лицеев будут получать 1 510 гривен (повышенная – 1 930 гривен),
- студенты профтехов будут получать 1 250 гривен стипендии.
Текст публикации Сергея Шкарлета:
Информирую по вопросу стипендиального обеспечения студентов. В этом году количество получателей академических стипендий составит 40 – 45%, как и отмечал Президент Украины Владимир Зеленский.
Соответствующее предложение уже поддержали коллеги из Минэкономики, Минцифры и Минфина. Сейчас документ находится на финальной стадии согласования в Министерстве юстиции.
То есть, во время ближайшего заседания правительства, вопрос будет урегулирован окончательно. Таким образом, количество студентов-стипендиатов не уменьшится, а размер стипендий увеличится.
Спасибо коллегам-чиновникам за поддержку студенчества и понимание важности этого шага. Лучшие соискатели образования должны чувствовать поддержку от государства. Я неоднократно повторял: все изменения в сфере высшего образования происходят ради студентов.