В Минцифре отметили, что сейчас около 6 тысяч школ не имеют нормального интернета, однако временный глава МОН Сергей Шкарлет заявил, что таких учреждений только 74.

Об этом рассказал врио министра образования и науки Сергей Шкарлет журналисту издания Mind. Само интервью было опубликовано на сайте МОН.

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Сколько школ до сих пор не обеспечены интернетом

По словам Шкарлета, на сегодня только 74 школы не обеспечены интернет-связью. Хотя на начало 2020 года их было около 750, на начало лета – 600, в июле-августе более 200.

"Много говорить" и "разгонять измену" можно легко. Если же речь идет о том, что более 6 тысяч школ не имеют сверхскоростного интернета, то и у меня его нет... У меня даже ни планшета, ни ноутбука нет. Мне хватает телефона", – заявил Шкарлет.

В каких именно школах нет интернета? Врио министра образования говорит, что это школы из горных районов, северных, а также некоторые регионы Одесской области. В частности, та местность, где интернет-провайдеру выгодно устанавливать определенные усилители, вышки и тому подобное.

За чей счет в школах проведут интернет? Шкарлет говорит, что эту программу поддерживает государство, и на следующий год в МОН уже заложили субвенцию на интернетизацию (дистанционное обучение).

Какая сумма нужна, чтобы обеспечить 74 школы интернетом? Шкарлет заверил, что здесь все зависит от работы с операторами или от количества спецсредств. "Я не готов озвучивать цифры, потому что это работа договорная, и не каждый оператор хочет заходить в такие регионы", – добавил он.

Ранее 24 канал писал, что всего в Украине 4,2 миллиона населения проживает в местности, где нет ни одного оптического провайдера. Еще 1,55 миллиона сельского населения не имеет возможности подключиться к оптическому интернету из-за его высокой цены. Соответственно, 5,75 миллионов украинцев не имеют доступа к интернету.