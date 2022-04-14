Шкарлет рассказал, сколько школьников и студентов были вынуждены переехать из-за войны

Война и боевые действия заставили многих людей покинуть родные дома. Среди них большая часть учеников и студентов. Известно, что около 2,5 миллиона детей и молодежи, которые учатся в учебных заведениях, были вынуждены переехать.

Об этом рассказал министр образования Сергей Шкарлет в интервью телеканалу "Рада", передает 24 канал.

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По его словам, всего в Украине около 3,5 миллиона человек уехали за границу, еще около 10 миллионов стали переселенцами.

Из них примерно 25% – это дети школьного возраста или молодежь. То есть имеем 2,5 миллиона школьников и студентов, вынужденных переехать,

– подчеркнул Шкарлет.

Он добавил, что в настоящее время учебные заведения в 23 регионах Украины работают в смешанной форме – частично очно, частично дистанционно. Приблизительно 600 учебных заведений до сих пор на каникулах, потому что там ситуация с безопасностью не позволяет начать обучение.

"У нас 33 колледжа и вуза находятся в статусе перемещенных. В частности, Мариупольский государственный университет – передислоцировались сначала в Ровно, теперь часть – в Киеве, а Черниговская политехника сейчас находится на Закарпатье", – сказал министр образования.

Он добавил, что все университеты и колледжи на безопасных территориях используют все возможности поселения переселенцев.

К слову, за 50 дней войны в Украине российские войска повредили 957 учебных заведений. Из них 88 – полностью уничтожены. Добавим, что в 14 областях, где ситуация относительно спокойная, около 3,5 миллиона учеников вернулись к урокам.

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