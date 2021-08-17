Во время брифинга министр образования и науки Сергей Шкарлет рассказал, что сейчас вступительная кампания еще продолжается, поэтому результаты не являются окончательными. В частности, еще некоторых поступающих будут переводить на свободные бюджетные места.

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Поступление на бакалавра

По словам Сергея Шкарлета, по состоянию на 16 августа на бюджет зачислено 59 535 человек, на контракт – 71 509.

В рейтинг университетов, куда поступило больше всего абитуриентов на бюджет, вошли:

НТУ "Киевский политехнический институт им. Игоря Сикорского" – поступило более 4 тысяч абитуриентов;

Киевский национальный университет им. Тараса Шевченко – 3 257 поступающих;

НУ "Львовская политехника" – 2 448 абитуриентов;

Львовский национальный университет им. и Ивана Франко – 2 259 абитуриентов;

Харьковский национальный университет имени В. Н. Каразина – 1 245 поступающих;

Черновицкий национальный университет имени Юрия Федьковича – 1 030 рекомендаций.

Рейтинг специальностей по количеству зачисленных на бюджет возглавляет специальность "среднее образование" – 6 286 зачисленных. На десятом месте этого рейтинга специальность "агрономия", на которую зачислено – 1 113 человек.

В то же время сообщается, что больше всего заявлений было подано на правовые, управленческие, гуманитарные и ИТ-специальности. А рейтинг специальностей по количеству поданных заявлений возглавляет специальность "филология", на которую подано 76 505 заявлений.

Рейтинг высших учебных заведений по количеству поданных заявлений возглавляет КНУ им. Тараса Шевченко (54 387 заявлений), а 10 место занял Киевский университет им. Бориса Гринченко (18 361 заявление).

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Кроме того, впервые в 2021 году 43 выпускника по результатам широкого конкурса получили возможность учиться в частных вузах на бюджете. Это, по словам Шкарлета, именно те новации, которые введены в программе Владимира Зеленского и реализуются МОН.

Министр образования также добавил, что в этом году 77,2% поступающих получили рекомендации на места государственного и регионального заказа по первому и второму приоритетам.

Поступление на магистра

По результатам подачи заявлений на поступление в вузы на магистратуру было зарегистрировано 166 778 электронных заявлений и 12 217 бумажных заявлений.

Так, на бюджет зачислено 33 549 человек, на контракт – более 20 тысяч человек. Однако в сентябре состоится дополнительный набор на вакантные места.

Глава МОН отметил, что с начала вступительной кампании было подано более 1,4 млн электронных заявлений в университеты. Наибольшее количество заявлений было подано в первый день вступительной кампании – более 200 тысяч заявлений.

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В общем, до поступления на бакалавра было зарегистрировано более 1 миллиона электронных заявлений. В то же время бумажные заявления составляли лишь 1%.

Изменения на следующий год

Сергей Шкарлет отметил, что МОН оставит возможность подавать заявления в вузы онлайн через электронный кабинет. Поэтому поступающим не обязательно будет ехать в приемную комиссию лично.

Такая практика прекрасно зарекомендовала себя еще в прошлом году и способствовала окончательному исчезновению или сокращению очередей в приемных комиссиях, что стимулирует соблюдение адаптивного карантина и условий социальной дистанции,

– подчеркнул министр.

Шкарлет также сообщил, что МОН готовит изменения в типовые правила приема в учреждения профессионального (профессионально-технического) образования на 2022 год.

По его словам, в изменениях будут предусмотрены ситуации, когда лица отказываются от паспортов в форме ID-карты, а еще — учтены условия для вступления с временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса, определены возможности подачи документов не только лично, но и по электронной почте.

Сейчас предложенные изменения проходят согласование в центральных органах исполнительной власти.

К слову, в Министерстве образования и науки отметили, что несмотря на карантин невакцинированные студенты могут беспрепятственно заселяться в общежития. Ведь пока нет никаких документов или требований относительно обязательной вакцинации студентов.