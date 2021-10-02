Шкарлет рассказал, в каких странах откроют филиалы украинских вузов

Владимир Зеленский на заседании "Слуги народа" в Трускавце спросил у министра образования Сергея Шкарлета, когда Украина будет открывать свои филиалы университетов за рубежом. Тот сперва не понял вопроса президента.

Филиалы украинских вузов будут в Узбекистане и Таджикистане

Шкарлет ответил, что сейчас министерство ведет переговоры об открытии филиалов в трех зарубежных университетов в Украине. Среди них – венский университет Зигмунда Фрейда, в котором изучают медицину.

Интересно Будут ли урезать зарплаты учителям во время карантина: Шкарлет объяснил ситуацию

Однако Зеленский отметил, что министр его не правильно понял: "Если мы говорим о высоком уровне образования, то когда будет открытие хоть одного филиала украинского вуза за границей?".

У нас есть уже такие филиалы. 4 из них в Китае и 1 в Армении. Сейчас была межправительственная поездка в Таджикистан. Готовы открыть. И готовые открыли в Узбекистане филиалы наших университетов,

– рассказал Шкарлет.

Что известно о выездном заседании"слуг"