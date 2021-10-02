Филиалы украинских вузов будут в Узбекистане и Таджикистане
Шкарлет ответил, что сейчас министерство ведет переговоры об открытии филиалов в трех зарубежных университетов в Украине. Среди них – венский университет Зигмунда Фрейда, в котором изучают медицину.
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Однако Зеленский отметил, что министр его не правильно понял: "Если мы говорим о высоком уровне образования, то когда будет открытие хоть одного филиала украинского вуза за границей?".
У нас есть уже такие филиалы. 4 из них в Китае и 1 в Армении. Сейчас была межправительственная поездка в Таджикистан. Готовы открыть. И готовые открыли в Узбекистане филиалы наших университетов,
– рассказал Шкарлет.
Что известно о выездном заседании"слуг"
- В течение 1 – 2 октября в Трускавце проходит выездное заседание фракции "Слуга народа". На него пригласили руководителей СБУ и Офиса генпрокурора, представителей Кабинета Министров и Офиса Президента.
- Прилетел и президент Владимир Зеленский. 2 октября он задавал вопросы министрам относительно результатов их работы.
- Главной темой заседания стал План трансформации Украины. Он предусматривает проекты, которые нужно реализовать в течение ближайших года – двух. Речь идет об инфраструктуре, обновлении правовой основы государства, развитии передовых отраслей, социальной трансформации и тому подобное.
- Кроме того, на заседании собрали 150 подписей нардепов, которые необходимы для регистрации постановления об отзыве Дмитрия Разумкова с должности главы Верховной Рады.