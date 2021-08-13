По его словам, речь идет об учениках начальной школы и инклюзивно-ресурсных центров, там дети должны ходить на занятия.

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Шкарлет подчеркнул, что, имея опыт работы школ в условиях карантина и жесткого локдауна, Министерство образования наработало по меньшей мере три варианта начала нового учебного года.

Все в любом случае зависит от нас с вами, от того, соблюдаем ли мы карантинные нормы, дистанции, пользуемся ли средствами индивидуальной защиты. Все эти сценарии прописаны в постановлении правительства №1236.Единственное, мы немного миксуем все эти варианты,

– сказал глава МОН.

Однако Минобразования рассчитывает на то, что сентябрь-октябрь не принесет вспышки коронавирус и сезонных заболеваний, поскольку на улице будет еще достаточно тепло.

Сценарии работы школ во время карантина

"Разве что штамм "Дельта", который сейчас распространяется, может повлиять на ситуацию. Наиболее благоприятный сценарий – зеленая карантинная зона на карте Украины. В этих условиях учебные заведения будут работать в обычном режиме", – заверил Шкарлет.

В то же время министр добавил, что в отдельных регионах, по решениям педсоветов, некоторые школы могут перевести на дистанционную форму обучения, если там будут вспышки заболеваний.

Второй вариант – совсем пессимистичный, это – высокий уровень заболеваемости. В этом случае министерство будет настаивать, чтобы 1 – 4 классы и инклюзивно-ресурсные центры работали в обычном режиме,

– заявил он.

Сергей Шкарлет напомнил, что изменения в постановление предусматривают, что должно быть 80% вакцинированных в научно-педагогических коллективах при усиленном карантине. Тогда учебные заведения не будут закрываться.

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Третий сценарий – средний уровень заболеваемости, желтая и оранжевая зоны. Тогда местные комиссии ТЭБ и ЧС или педсоветы могут переводить школы на обучение в смешанном или дистанционном формате. Но министр отметил, что показатель в 80% вакцинированных учителей позволит учебному заведению даже во время пребывания в желтой или оранжевой зонах работать полностью в обычном режиме.

К слову, в этом году 1 сентября ученики начнут очное обучение в школах, то есть без смешанного или дистанционного вариантов проведения уроков. Об этом заявил Сергей Шкарлет. Но, по его словам, если учебное заведение не сможет работать в очном формате, то будут организованы другие формы (смешанная или дистанционная), и дети будут продолжать обучение.