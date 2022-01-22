Шкарлет, псевдоученый и токсичный ректор: кто получил антипремию 2021 года

В Украине определили победителей антипремии "Академическая недобропорядочность года-2021". В номинацию уже во второй раз попал министр образования и науки Сергей Шкарлет, но в этом году он получил звание "Прихвостень года".

Также получили антипремию "психолог" Людмила Гридковец за "лечение" гомосексуальности, а ректора Национального авиационного университета Максима Луцкого назвали токсичным.

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"Победители" в номинациях "Академическая недобропорядочность года"

"Плагиатор-2021"

В номинации "Плагиатор года" победил профессор Западноукраинского национального университета Михаил Лучко за перевод текста докторской диссертации Виктора Плотникова.

На втором месте оказался авторский коллектив КНЭУ, который повторно издал монографию без упоминания одного из авторов. Третье место заняла Генеральный директор Национального музея Голодомора-геноцида Олеся Стасюк, ведь в ее докторской диссертации обнаружили плагиат.

Шкарлет как "Прихвостень-2021"

В номинации "Прихвостень-2021" "победителем" стал министр образования и науки Сергей Шкарлет – за мгновенное утверждение результатов выборов ректора Государственного биотехнологического университета в пользу нардепа Андрея Одарченко, вопреки заявлениям других кандидатов о фальсификациях.

На втором месте оказался экс-директор Института физиологии имени Богомольца Олег Кришталь – при содействии негативным управленческим изменениям в заведении, которое он ранее возглавлял.

В номинацию также попал судья Жовковского районного суда Владимир Микула. Он оправдал доцента Соколовского, который за деньги писал научные работы студентам.

"Фальсификатор-2021"

Победу одержали Руслан Тихонченко и Алексей Вац, которые сфальсифицировали результаты выборов ректора в Государственном биотехнологическом университете в пользу народного депутата Андрея Одарченко.

"Псевдоученый-2021"

Псевдоученым года стала председатель Украинской ассоциации христианской психологии Людмила Гридковец.

Это "звание" ей присудили за "лечение" гомосексуальности и "религиозно-предвзятый cherry-picking" (выборочное представление фактов) в области психологии.

Также в номинацию попали:

президент ОО "Всеукраинская ассоциация инфекционистов" Ольга Голубовская, которую обвиняют в "запугивании населения побочными эффектами вакцин";

старшая научная сотрудница Института микробиологии и вирусологии им. Д. Заболотного НАН украины Надежда Жолобак – за "злостное отрицание опасности коронавируса, утверждение о вреде прививок";

автор сексистского пособия "Деловая карьера" Иван Дахно.

"Токсичный ректор-2021"

В номинации победил ректор Национального авиационного университета Максим Луцкий – "за угрозу отчуждения земель из-за застройки, преследования и увольнения ведущих кадров".

"Скандал-2021"

Скандалом года стали инциденты, связанные с Институтом физиологии НАНУ. В частности, речь идет об аренде здания Управлением государственной охраны за 1 гривну и проблемах с выборами в состав Ученого совета.

Трудности Институт физиологии имел и с выборами директора – например, кандидатку на эту должность Нану Войтенко уволили неправомерным путем.

"Мурзилка-2021"

Наихудшим научным журналом, по версии организаторов антипремии стал Pain, Anaesthesia & Intensive Care. В нем опубликовали предвзятое и ангажированное исследование относительно препарата "Биовена", которое привело к внесению изменений в инструкции и стандарты лечения COVID-19.

Кроме Pain, Anaesthesia & Intensive Care, в номинации также попали антинаучные журналы, в которых советовали лечиться мочой, молитвой, и распространяли сомнительные утверждения о свойствах воды.

"Специзмена-2021"

"Специзмена" в этом году назвали спецсовет Д 27.053.01 Университета Григория Сковороды в Переяславе. Ее члены присудили степень доктора исторических наук Олесе Стасюк, несмотря на плагиат и фальсификации в ее диссертации.

Справка! Антипремию "Академическая недобросовестность года" начали члены антиплагиатной инициативы "Диссергейт" в 2016 году. Ежегодно ученые голосуют за чиновников, ученых или учреждения, которые прибегали к плагиату, псевдонаучным утверждениям и другим академическим нарушениям.

В 2020 году антипремию получили Сергей Шкарлет в номинации "Плагиатор года", журнал "Экономика Украины" в номинации "Мурзилка", а также ученый совет присудил ученую степень Илье Киве.

К слову, в ноябре этого года НАПК выявило в декларации Сергея Шкарлета признаки нарушения. Там указано, что в 2018 году он приобрел автомобиль Mitsubishi Pajero Wagon 2013 года выпуска за 288 тысяч гривен. Однако машина обошлась ему всего в 49 тысяч гривен.