Шкарлета удивило возмущение людей из-за зарплаты для будущих преподавателей президентского вуза

Сергей Шкарлет ранее заявил, что будущие преподаватели в президентском университете будут получать зарплату в 4 тысячи долларов или евро. Это вызвало бурную реакцию общественности. Поэтому министр образования прокомментировал этот вопрос, сказав, что был очень удивлен.

Глава МОН отметил, что был очень удивлен читать комментарии вроде "а чем преподаватели из других вузов хуже?". И добавил, что надеется на то, что такие манипуляции не поддерживают преподаватели.

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Сергей Шкарлет убеждает, что уровень зарплаты педагогов в Украине должен повышаться.

Поэтому, по его словам, они работают над созданием достойных условий оплаты труда с целью приближения к мировым стандартам, поощряют лучших и наиболее добросовестных, чтобы стимулировать развитие конкуренции.

Преподавать в новом университете будут не какие-то “только что рожденные” ученые, а украинские преподаватели, которые сегодня работают в разных университетах страны. Именно они будут иметь возможность через конкурс стать частью коллектива президентского вуза,

– заявил министр образования.

Он считает, что критиковать МОН за намерения гарантировать преподавателям высокий уровень оплаты труда – это по крайней мере странно.

Кроме того, Шкарлет отметил, что гордится украинскими преподавателями и учеными, их достижениями, стремлением к развитию и тому подобное.

“Считаю, что украинские преподаватели уже сегодня успешно конкурируют своими знаниями и педагогическими достижениями в мире. А потому анонсированные планы о достойной оплате их труда я буду отстаивать и в дальнейшем", – подытожил он.

К слову, во время интервью Сергей Шкарлет отметил, что сначала надо разработать концепцию, а уже потом говорить о суммах зарплат. Впрочем, оговорился, что у президента хотят, чтобы зарплаты достигала 4 тысяч долларов или евро.

В то же время на создание президентского вуза, по подсчетам МОН, необходимо потратить более 7 миллиардов гривен.

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