Глава МОН отметил, что был очень удивлен читать комментарии вроде "а чем преподаватели из других вузов хуже?". И добавил, что надеется на то, что такие манипуляции не поддерживают преподаватели.

Важно В украинских университетах подорожало обучение: сколько придется платить на контракте

Сергей Шкарлет убеждает, что уровень зарплаты педагогов в Украине должен повышаться.

Поэтому, по его словам, они работают над созданием достойных условий оплаты труда с целью приближения к мировым стандартам, поощряют лучших и наиболее добросовестных, чтобы стимулировать развитие конкуренции.

Преподавать в новом университете будут не какие-то “только что рожденные” ученые, а украинские преподаватели, которые сегодня работают в разных университетах страны. Именно они будут иметь возможность через конкурс стать частью коллектива президентского вуза,

– заявил министр образования.

Он считает, что критиковать МОН за намерения гарантировать преподавателям высокий уровень оплаты труда – это по крайней мере странно.

Кроме того, Шкарлет отметил, что гордится украинскими преподавателями и учеными, их достижениями, стремлением к развитию и тому подобное.

“Считаю, что украинские преподаватели уже сегодня успешно конкурируют своими знаниями и педагогическими достижениями в мире. А потому анонсированные планы о достойной оплате их труда я буду отстаивать и в дальнейшем", – подытожил он.

К слову, во время интервью Сергей Шкарлет отметил, что сначала надо разработать концепцию, а уже потом говорить о суммах зарплат. Впрочем, оговорился, что у президента хотят, чтобы зарплаты достигала 4 тысяч долларов или евро.

В то же время на создание президентского вуза, по подсчетам МОН, необходимо потратить более 7 миллиардов гривен.

Каким будет президентский университет в Украине: коротко