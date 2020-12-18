Шкарлет прокомментировал свое назначение на должность министра образования
Сергей Шкарлет впервые прокомментировал свое назначение на должность министра образования и науки. Он заявил, что получил вотум доверия от правительства и Верховной Рады.
"Вместе с тем я получил ответственность перед украинским обществом, которую беру на себя с готовностью и полным осознанием ее важности", – написал Шкарлет в телеграме.
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Кроме того, новоиспеченный министр поблагодарил единомышленников за поддержку. "Но также я благодарен критикам, которые учат меня быть политиком, стойким к манипуляциям", – добавил он.
По словам Шкарлета, впереди у него много сложной и системной работы, ведь образование в Украине требует качественных трансформаций и четких векторов стратегического развития.
В течение нескольких последних лет педагоги сталкивались с множеством вызовов и кризисов, преодоление которых сегодня является первоочередной задачей команды МОН. Надеюсь на дальнейшее плодотворное сотрудничество с педагогами, законодателями и правительством,
– заявил министр.
Что известно о назначении Шкарлета
17 декабря Верховная Рада поддержала назначение Сергея Шкарлета министром образования и науки Украины. За соответствующее решение проголосовали 226 народных депутатов.
Как депутаты голосовали за назначение Шкарлета:
- "Слуга народа" – 171;
- "Оппозиционная платформа – "За жизнь" – 20;
- "Партия "За майбутнє" – 12;
- "Доверие" – 16;
- Внефракционные – 7.
Но после голосования, когда Шкарлет приносил присягу, многие из депутатов кричали "Позор". В то же время другие – радовались за новоиспеченного министра образования.
Кроме того, некоторые депутаты заметили, что части народных избранников, которые голосовали за него, не было в Раде. Так, например, депутата от "Опоплатформы – "За жизнь" Григория Суркиса в этот день никто даже не видел.
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