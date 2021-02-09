В состав наблюдательного совета Национального университета "Одесская юридическая академия" вошел Андрей Портнов, который был заместителем главы Администрации президента-беглеца Виктора Януковича и нардеп от "Опоблока" Вадим Новинский. Министр образования Сергей Шкарлет заявил, что все законно.

Глава Минобразования заверил, что они имеют право входить в состав наблюдательного совета Одесской юридической академии, которую возглавляет скандальный экс-регионал Сергей Кивалов. Сам Шкарлет и утверждает этот состав.

Внимание МОН утвердило состав наблюдательного совета академии Кивалова: туда вошли Новинский и Портнов

Шкарлет: Министерстсво не согласовывает преступников

По его словам, каждое учреждение высшего образования имеет автономию. Поэтому исключительно по представлению и формируется приказ о формировании наблюдательного совета. Сам Шкарлет не видит в этих лицах "преступников" или "осужденных", поэтому они имеют полное право на эти должности.

Скажите, Портнов, Новинский или еще кто-то – они являются осужденными, преступниками, или не имеют права или у них есть вещи, из-за которых запрещено законом быть в наблюдательном совете?,

– сказал Шкарлет на пресс-конференции во время Всеукраинского форума "Украина 30".

Министр подчеркнул, что Одесская юридическая академия направила это представление, – Минобразования его согласовало. По словам Шкарлета, "если это преступник или какое-то лицо, что не может быть в составе наблюдательного совета, тогда министерство его не согласует."

Справка. Портнов и Новинский вошли в состав наблюдательного совета Национального университета "Одесская юридическая академия" в январе 2021 года.