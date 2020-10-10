Шкарлет предлагает перевести детей на 2 недели на дистанционное обучение: детали
Исполняющий обязанности министра образования Сергей Шкарлет просит организовать 2-недельное дистанционное обучение для детей. На такой шаг, считает глава МОН, надо пойти из-за роста заболеваемости COVID-19.
Это предложение – не только чиновника, но и отца
Такое предложение, отметил Шкарлет, он выдвигает не только как чиновник, но и как отец. Об этом исполняющий обязанности министра написал в телеграмме.
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Знаю и понимаю, что вопросы организации обучения решают на местах. Важно, чтобы в такой непростой ситуации центральная и местная власть действовали совместно. Поэтому очень прошу прислушаться к рекомендациям Государственной и местных комиссий по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, а также СНБО,
– написал Шкарлет.
Шкарлет считает, что главное – сдержать COVID-19
Чиновник отметил, что понимает все трудности, с которыми столкнутся педагоги и родители при переходе на дистанционное обучение. Однако сейчас, считает Шкарлет, сейчас главное предотвратить стремительное распространение болезни.
Письмо с рекомендациями о дистанционном обучении
Также Министерство образования и науки 12 октября направит в регионы письмо с рекомендациями о переходе учреждений образования на дистанционное обучение. Об этом министр образования и науки Сергей Шкарлет рассказал в комментарии РБК-Украина.
Мы будем официально рекомендовать или смешанную форму, или полностью дистанционную. Не приказывать, а рекомендовать, мы никого не можем заставить, какую форму обучения применить,
– сказал Шкарлет.
В частности, рекомендательное письмо будет касаться оранжевых зон карантина и регионов со сложной ситуацией с распространением COVID-19. Министр отметил, что органы местной власти сами решают, когда начинать каникулы и какую форму обучения вводить в учебных заведениях.