Исполняющий обязанности министра образования Сергей Шкарлет просит организовать 2-недельное дистанционное обучение для детей. На такой шаг, считает глава МОН, надо пойти из-за роста заболеваемости COVID-19.

Это предложение – не только чиновника, но и отца

Такое предложение, отметил Шкарлет, он выдвигает не только как чиновник, но и как отец. Об этом исполняющий обязанности министра написал в телеграмме.

К теме В школах Сум осенние каникулы продлятся две недели: решение горсовета

Знаю и понимаю, что вопросы организации обучения решают на местах. Важно, чтобы в такой непростой ситуации центральная и местная власть действовали совместно. Поэтому очень прошу прислушаться к рекомендациям Государственной и местных комиссий по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, а также СНБО,

– написал Шкарлет.

Шкарлет считает, что главное – сдержать COVID-19

Чиновник отметил, что понимает все трудности, с которыми столкнутся педагоги и родители при переходе на дистанционное обучение. Однако сейчас, считает Шкарлет, сейчас главное предотвратить стремительное распространение болезни.

Обратите внимание! Пока неизвестно, предложение Шкарлета касается только школ или также детсадов и вузов.

Письмо с рекомендациями о дистанционном обучении

Также Министерство образования и науки 12 октября направит в регионы письмо с рекомендациями о переходе учреждений образования на дистанционное обучение. Об этом министр образования и науки Сергей Шкарлет рассказал в комментарии РБК-Украина.

Мы будем официально рекомендовать или смешанную форму, или полностью дистанционную. Не приказывать, а рекомендовать, мы никого не можем заставить, какую форму обучения применить,

– сказал Шкарлет.

В частности, рекомендательное письмо будет касаться оранжевых зон карантина и регионов со сложной ситуацией с распространением COVID-19. Министр отметил, что органы местной власти сами решают, когда начинать каникулы и какую форму обучения вводить в учебных заведениях.