Сергей Шкарлет в интервью подчеркнул, что есть два фактора, которые могут повлиять на возвращение к дистанционному обучению.

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По его словам, из-за похолодания в межсезонье всегда растет количество заболеваний. И не только на COVID-19, но и на обычные острые респираторные болезни. Это – первая особенность.

А вторая, которая может повлиять на возвращение к дистанционке, – это распространение штамма Дельта, всех других новых штаммов коронавируса, которые вообще возникают в мире. Поэтому вероятность всегда есть, в любом случае,

– ответил Шкарлет.

Министр убеждает, что все зависит от самих украинцев.

Кроме того, Шкарлет добавил, что на сегодня есть норма Минздрава о том, что при наличии 80% вакцинированного педколлектива школы будут учиться в полноформатном варианте в желтой, оранжевой и даже красной зонах.

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Добавим, что школы, в которых вакцинировали от коронавируса менее 20% персонала, не смогут работать, если регион перейдет из зеленой в другую зону карантина.

Сколько учителей до 1 сентября планируют вакцинировать? По словам министра образования, в разных областях по-разному. Например, есть заведения, где 90% вакцинированных учителей, есть заведения, где 70%, а есть заведения, где только 7%.

К слову, ООН призывает как можно скорее открыть школы несмотря на пандемию COVID-19. Из-за их длительного закрытия в мире увеличилось количество насилия и ранней беременности среди детей.