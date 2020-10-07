Шкарлет подал в суд на НАОКО за то, что они нашли плагиат в его работах
Временный глава Министерства образования и науки Сергей Шкарлет подал иск против Национального агентства по вопросам обеспечения качества высшего образования. Он просит отменить решение о плагиате в его научных работах.
Об этом сообщила пресс-служба Окружного административного суда города Киева.
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В суде отметили, что Шкарлет просит признать противоправными действия НАОКО (речь идет о Комитете по вопросам этики), которые нашли плагиат в его 4-х научных работах.
Также врио министра образования просит суд отменить и решение комитета от 11 сентября о нарушении академической добропорядочности в его научных публикациях.
Сейчас суд решает вопрос об открытии производства по этому административному иску.
"Да, я подал в суд иск против НАОКВО, так как решение Комитета по этике не соответствует действительности... Любое государственное учреждение в Украине должно действовать исключительно в пределах своих полномочий, не превращаясь в инструмент манипуляций в интересах третьих лиц", – подчеркнул Сергей Шкарлет.
Он добавил, что требует признать действия НАОКВО противоправными. "Дискредитировать образовательное ведомство государства путем давления на меня не позволю. Для этого и как должностное лицо, и как человек буду использовать исключительно юридически-правовые меры в рамках действующего законодательства", – подчеркнул и.о. министра образования и науки.
К слову, 11 сентября НАОКО подтвердило плагиат в научных работах Шкарлета – для проверки его работ привлекали международных экспертов. Больше об этом можно прочитать здесь.
Несмотря на это Шкарлет заявил в ВР, что "есть два заключения профессиональных органов, которые опубликованы на сайте и которые абсолютно опровергают те вещи". О чем именно он говорил – непонятно, ведь такими вопросом в Украине занимается именно НАОКО.
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