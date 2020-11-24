Временный глава Министерства образования и науки Сергей Шкарлет хочет сократить количество директоратов с шести до четырех и уменьшить количество государственных экспертов с 93 до 50.

В то же время в МОН вскоре появится уже девятый замминистра образования. Для этого директорат школьного образования объединят с директоратом дошкольного, внешкольного и инклюзивного образования. Об этом рассказала народный депутат от партии "Голос" Инна Совсун в фейсбуке.

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По ее словам, когда она работала в МОН (это 2014-2016 годы) у министра было 5 заместителей.

Потом количество понемногу росло, но вот сейчас – добавляют девятого! И самое смешное то, что эти "9 друзей Шкарлета" будут руководить четырьмя директоратами. Это 2,25 заместителя на один директорат,

– написала Инна Совсун.

Она подчеркнула, что после Табачника, который был министром МОН при Януковиче, министерство нуждалось в существенном очищении. Совсун добавила, что такие возможности появились после 2016 года – с запуском реформы госслужбы, ведь именно тогда начали создавать отдельные директораты в рамках министерств, в которые шли работать высококлассные специалисты извне – на достойные зарплаты.

К слову, Европейский Союз уже второй раз предупреждает МОН, что не стоит реорганизовывать структуру и увольнять специалистов, которые отвечают за реформы. Они направили письмо с беспокойством, что сейчас Минобразования имеет более 40% вакантных должностей экспертов и руководителей экспертных групп. Поэтому, существует реальная угроза дальнейшего сокращения этих специалистов.