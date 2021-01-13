Министр образования Сергей Шкарлет несколько месяцев назад предложил ввести в Украине обучение в школах с 5 лет. Окончательно решения МОН об этом еще нет, но такая идея – в перспективе на будущее.

Министр образования заверил, что если есть запрос от общества, то педагогов можно подготовить и внести изменения в программу. Об этом Сергей Шкарлет сказал во время прямого эфира на телеканале "Наш".

Важно Шкарлет рассказал, почему начал говорить об обучении с 5 лет и сколько должны учиться дети

Поэтому, вполне реально, что со временем в украинских школах могут ввести и обучение с 5-ти лет. Главным аргументом в пользу такого решения называют раннее развитие детей: чем раньше ребенок начинает осваивать полезные навыки, развивать способности, тем успешнее становится в жизни.

Но мнения в обществе по этому вопросу разделились: одни поддерживают раннее обучение, а другие – наоборот выступают против этого. Свою идею относительно обучения с 5 лет в очередной раз прокомментировал министр образования и науки.

По его словам, обучение ребенка в 5-6 лет отличается от других возрастных срезов. "Для такого образовательного процесса нужны кровати, чтобы ребенок отдыхал, дополнительный завтрак и, конечно, что педагоги должны быть обучены и подготовлены", – отметил Сергей Шкарлет.

Он заверил, что это можно легко сделать, если будет запрос общества. Также нужно будет внести изменения в учебную программу школ.

Окончательного решения по внедрению обучения с этого возраста нет, но пятилетний возраст есть в перспективе. Сейчас происходит аналитическая проработка этого вопроса,

– подчеркнул глава МОН.

К слову, в МОН уверяют, что в мире сегодня многие страны начинают обучение для детей в школах с пяти лет. В частности, такой опыт имеют США, Великобритания, Нидерланды и другие страны.

Когда ученики будут учиться по 12-летней системе образования? Обучение учащихся по программам 12-летнего полного общего среднего образования началось для начального образования – с 2018 года, а учащихся 5 – 9 классов ждет с сентября 2022 года.