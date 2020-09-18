Шкарлет заявил, что ничего не знает об окончании своего испытательного срока
В Верховной Раде и.о. министра образования Сергею Шкарлету напомнили о том, что 25 сентября у него заканчивается испытательный срок на этом посту. На что он ответил, что ничего об этом не знает.
Такое мнение высказал Шкарлет на часе вопросов к правительству 18 сентября в парламенте. передает 24 канал.
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Хотя в июле премьер-министр Денис Шмыгаль отметил, что Шкарлет возглавляет МОН на "своеобразном испытательном сроке".
Отметим, что 25 июня Сергей Шкарлет, который работал ректором Черниговского национального технологического университета, стал исполняющим обязанности министра образования и науки по решению Кабмина и без поддержки Верховной Рады.
Кроме того, и.о. министра образования и науки ответил и на вопрос о плагиате, в котором его обвиняют. "Что касается плагиата, то есть два заключения представителей профессиональных органов, опровергающие плагиат. Я абсолютно уверен, что для большей части ученых Украины этот вопрос уже давно закрыт", – заверил он.
Смотрите видео о том, что Шкарлет ничего не знает об окончании испытательного срока:
К слову, Этический комитет агентства по вопросам обеспечения качества образования признал, что в трех работах Сергея Шкарлета есть плагиат. Еще один пример плагиата заметили в монографии и.о. министра образования – там полностью скопированы абзацы из статей авторства Бугая.