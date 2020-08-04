Сергей Шкарлет заявил, что для старших курсов университета обучение начнется с 1 сентября, а для первокурсников бакалавриата и магистратуры – с 15 сентября.

Об этом стало известно корреспонденту Укринформу со слов и. о. министра образования и науки Сергея Шкарлета.

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И хотя Шкарлет назвал две даты – 1 сентября для старших курсов и 15 сентября для первокурсников, он добавил, что учреждения высшего образования могут самостоятельно принять решение начать обучение в любые даты.

Кроме того, образовательный процесс начнется в соответствии с решением Государственной комиссии ТЭБ и ЧС о разделе страны на 4 зоны: зеленую, желтую, оранжевую и красную. Так, согласно постановлению, обучение не может проводиться, если регион, где расположен вуз, находится в красной зоне.

Добавим, что поступающие уже создали около 90 тысяч электронных кабинетов для поступления на бакалавриат и примерно 20 тысяч электронных кабинетов для поступления на магистратуру.

Вступительная кампания стартовала с 1 августа. А создание электронных кабинетов продлится до 22 августа, в частности прием заявлений на бюджетную форму обучения возможен с 13 по 22 августа.