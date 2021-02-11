Министр образования и науки Сергей Шкарлет считает, что юристы должны дать определение плагиату в научных работах. Самого министра неоднократно обвиняли в воровстве чужих работ в своих материалах.

Также Шкарлет отметил, что сложности вопроса академической добродетели. Об этом он сказал в интервью изданию.

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На вопрос журналистки, что он как министр планирует делать для решения проблемы вокруг плагиата в украинской науке, Шкарлет ответил, что "на этом определении не спекулировал бы".

Прежде всего, юристы должны дать четкое определение, что такое плагиат. Это главное. Есть объективные вещи, когда под этот термин можно загнать что угодно,

– сказал Шкарлет.

Проверки дипломов

Шкарлет также обратил внимание на дипломные и научные статьи в научных журналах. Он отметил, что в Украине не все они проходят проверку на плагиат.

Однако, по словам Шкарлета, проверка на плагиат через компьютерную программу не является настоящей проверкой.

В чем обвиняют Шкарлета

Если коротко, то министра обвиняют в:

плагиате в собственных научных работах;

преданности "Партии регионов";

связях с бывшим минобразования Дмитрием Табачником;

злоупотреблениях – Черниговский национальный технологический университет, ректором которого был Шкарлет, купил для его нужд авто за 1,5 миллиона гривен.

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