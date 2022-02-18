Шкарлет хвастается поддержкой от вузов и студентов: могилянцы сомневаются
Источник:телеграм-канал "Вибори президента КМА"
В Министерстве образования и науки во второй раз заявляют о публичной поддержке главы Сергея Шкарлета со стороны вузов, научных учреждений и студентов. Однако студенты Могилянки сомневаются в достоверности информации.
На сайте МОН говорится о том, что образовательное сообщество считает, что именно благодаря Шкарлету началось "конструктивное время определенности и рациональных шагов" в развитии университетской научной сферы.
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О какой поддержке Шкарлета заявили в МОН
14 февраля, в День влюбленных, около тысячи студентов вышли на протест "Если любишь — уйди!" под здание ОП. Главным требованием была отставка министра образования и науки Сергея Шкарлета.
Вечером того же дня на сайте МОН появилась новость "образовательное и научное сообщества, профсоюзы и студенчество поддерживают позицию МОН в ситуации вокруг выборов руководителя НаУКМА".
Учреждения высшего образования, в частности студенты, активно выражают поддержку деятельности Сергея Шкарлета на должности министра образования в связи с событиями, которые разворачиваются вокруг выборов ректора "Киево-Могилянской академии",
– говорится в обращении.
Ведомство привело список вузов и их представителей, которые поддержали Шкарлета. В частности, это:
- Таврический национальный университет имени В. И. Вернадского;
- Восточноукраинский национальный университет имени Владимира Даля;
- Государственный университет экономики и технологий;
- Одесский национальный экономический университет;
- Луцкий национальный технический университет;
- Полесский национальный университет;
- Центральноукраинский государственный педагогический университет имени Владимира Винниченко;
- Профсоюзная организация Винницкого национального аграрного университета;
- Студенческий совет университета Григория Сковороды в Переяславе;
- общественная научная организация "Всеукраинская ассамблея докторов наук по государственному управлению";
- общественная организация "Восточноукраинская ассоциация по защите прав студентов";
- Совет ректоров учреждений высшего образования Харьковской области;
- Николаевская астрономическая обсерватория.
Открытые письма они направили в офис президента и Комитет Верховной Рады по вопросам образования, науки и инноваций. В них коллективы заведений выразили "безоговорочную поддержку" действующему министру.
В МОН отметили, что в заявлениях вузов и студентов говорится о том, что выборы ректора НаУКМА превратились с четкой процедуры избрания руководителя ЗВО на политическое давление, что приводит к обесцениванию авторитета государства и системы высшего образования в целом.
Кроме того, в заведениях, которые стали на сторону Шкарлета, переживают, что "созданный прецедент" может иметь влияние на дальнейшее соблюдение законодательных норм и принципов в деятельности учреждений образования.
От себя МОН добавил, что "стоит на принципах решения ситуации, сложившейся вокруг выборов в НаУКМА, в правовом поле".
Вечером 16 февраля на официальном сайте МОН появилась еще одна новость о поддержке министра. На этот раз в МОН заявили об открытом письме в поддержку Шкарлета о "недопустимости политического давления в принятии решений".
Также там содержатся призывы обеспечить неукоснительное и четкое соблюдение прозрачной процедуры избрания руководителя учреждения высшего образования в соответствии с Конституцией и законом "О высшем образовании".
Позицию, которой придерживается МОН Украины и лично министр, образовательное сообщество считает путем к обеспечению стабильности, справедливости, предубеждения конфликтов и деполитизации системы высшего образования в Украине,
– отметили в ведомстве.
Такие письма поддержки получили от:
- Андрея Марченко – председателя Совета проректоров по научной работе учреждений высшего образования и директоров научных учреждений МОН Украины;
- Назипа Хамитова – члена-корреспондента НАН Украины;
- Ученого совета, коллектива и всего образовательного сообщества Национальной музыкальной академии Украины имени П. И. Чайковского;
- Органов студенческого самоуправления НМАУ имени П. И. Чайковского.
Студенты Могилянки сомневаются
Студенты Киево-Могилянской академии поставили под сомнение достоверность того, что изложено в заявлениях вузов. В частности, у студентов вызвали вопросы такие моменты:
- 13 из 16 писем датированы 14 февраля, то есть были переданы в день, когда состоялся протест против министра образования и науки Сергея Шкарлета;
- в новости говорится об общей поддержке от студенчества, хотя в перечне представлены письма от студенчества только двух вузов;
- мнение "научного сообщества" представлено исключительно письмом от общественной научной организации "Всеукраинская ассамблея докторов наук по государственному управлению". Только в этом письме говорится о поддержке финансирования научных работ со стороны МОН, о которой также упоминают в новости.
Студенты обратили внимание и на то, что лишь в 7 из 11 писем от "коллективов вузов" речь идет о выборах президента НаУКМА. А вот в новости подается обобщение о том, что для коллективов "выборы ректора НаУКМА превратились из четкой процедуры избрания руководителя ЗВО в политическое давление".
Все эти вопросы ставят под сомнение достоверность самой новости, обнародованной МОН.
Упоминание о "недопустимости манипуляционных механизмов давления на МОН и образовательное сообщество" кажется странным, поскольку авторы новости, как представляется, прибегли к манипуляциям в тексте новости,
– пишут студенты Могилянки.
Там добавили, что подобные шаги подрывают доверие к МОН как прозрачной институции и подтверждают обоснованность требований студенчества.
К слову, еще на прошлой неделе студенты объявили бессрочную забастовку, а 14 февраля провели новую акцию протеста.
Почему студенты хотят отставки Шкарлета
- Началось все из-за скандальных выборов в Могилянке, где МОН отказалось признавать результаты выборов ректора, не имея таких полномочий.
- Студенчество имеет претензии и к тому, что в научных работах Шкарлета обнаруживали плагиат. Он также превышает свои полномочия и не желает признавать результаты выборов президента НаУКМА.
- Кроме того, в подчинении Шкарлета находятся люди, которые связаны с режимом Януковича и непосредственно с Табачником. Так, министр назначил ректором НАУ Максима Луцкого, который подпадает под люстрацию.