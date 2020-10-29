Намерен свернуть все реформы в сфере образования, – бывшая глава Минобразования о Шкарлете
Исполняющий обязанности министра образования и науки Сергей Шкарлет получил официальное предупреждение представительства Евросоюза в Украине об опасности изменений в министерстве. Ведь они разрушают проведенные ранее реформы в Украине.
Бывшая глава Минобразования Анна Новосад постановила, что Сергей Шкарлет действительно хочет провести реорганизацию ведомства и ликвидировать некоторые департаменты. Об этом она сообщила в эфире 24 канала.
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Что хочет Шкарлет
По ее словам, в условиях пандемии COVID-19 министру нечем заняться. Поэтому он намерен:
- уволить людей, которых набрали за последние годы;
- существенно сократить директораты;
- полностью изменить всю структуру;
- избавиться от неудобных людей, которые ему мешают.
Она утвердила, что Шкарлет не видит проблем с обеспечением школ и садиков и провалом дистанционного образования.
Очевидно, что Шкарлет хочет свернуть все реформы в сфере образования,
– отметила эксперт.
Реформа государственной службы
Анна Новосад напомнила, что реформу касательно государственной службы начали в 2017 году. Она – не о попытке угодить Евросоюзу или получить какую-то международную поддержку. Это попытка перезагрузить Министерство.
"Чтобы делать это эффективно, на местах должны быть грамотные, профессиональные, прозрачно отобранные люди, а не ручные куклы", – добавила она.
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