Временный глава МОН Сергей Шкарлет считает, что распределение средств среди вузов несправедливое, и обвиняет в этом предыдущее руководство. Также он решительно настроен изменить формулу финансирования высших учебных заведений.

Об этом Шкарлет написал в своем телеграм-канале.

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По его словам, ранее формула финансирования вузов была разработана теми, кто ни дня не работал в учебных заведениях и не имеет стажа финансовой или педагогической работы. "Логично, что это привело к несправедливому распределению средств", – сказал глава МОН.

Какая формула финансирования вузов действует сейчас

Отметим, что речь идет о формуле финансирования высшего образования, которая начала действовать с 1 января 2020 еще при правительстве Алексея Гончарука. Основная ее идея – снять зависимость финансирования вузов от количества студентов и направить деньги в наилучшие заведения.

Так, 80% бюджета университеты получают гарантированно для базовых расходов, а остальные средства распределяются в зависимости от ряда показателей. В частности:

масштаба университета,

его позиции в международных рейтингах,

объема привлеченных из альтернативных источников средств и тому подобное.

То есть эксперты оценивали результаты деятельности студентов, а не их количество. "Если вы выпускаете тех, кто не находит себе нормальной работы, где требуется высшее образование, простите – вы будете терять государственное финансирование", – объяснял бывший замглавы МОН Егор Стадный.

Почему Шкарлету это не нравится

Между тем Шкарлет тоже согласен с тем, что нужно поддерживать лучших, но считает, что формула финансирования должна учитывать интересы не только "избранных" университетов, а также и тех, которые готовят учителей, воспитателей, работников сферы культуры, врачей, журналистов и тому подобное.

Поэтому, 22 октября состоится заседание Совета ректоров Киевского вузовского центра, где ректоры должны "четко аргументировать, все ли в порядке в тех подходах, которые навязывались раньше".

Как следует исправлять ситуацию, чтобы "формула" заработала на благо украинского образования, без искусственных привилегий и без исключений. Коллеги-педагоги, на основе вашего видения будет принято решение для исправления ошибок, допущенных в предыдущие годы", – добавил Шкарлет.

К слову, Европейский банк планирует инвестировать 160 миллионов евро в энергомодернизацию зданий украинских университетов. В частности, реконструируют более 20 вузов. Какие университеты попали в этот список – читайте здесь.