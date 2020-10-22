Шкарлет хочет изменить формулу финансирования украинских вузов: детали
Временный глава МОН Сергей Шкарлет считает, что распределение средств среди вузов несправедливое, и обвиняет в этом предыдущее руководство. Также он решительно настроен изменить формулу финансирования высших учебных заведений.
Об этом Шкарлет написал в своем телеграм-канале.
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По его словам, ранее формула финансирования вузов была разработана теми, кто ни дня не работал в учебных заведениях и не имеет стажа финансовой или педагогической работы. "Логично, что это привело к несправедливому распределению средств", – сказал глава МОН.
Какая формула финансирования вузов действует сейчас
Отметим, что речь идет о формуле финансирования высшего образования, которая начала действовать с 1 января 2020 еще при правительстве Алексея Гончарука. Основная ее идея – снять зависимость финансирования вузов от количества студентов и направить деньги в наилучшие заведения.
Так, 80% бюджета университеты получают гарантированно для базовых расходов, а остальные средства распределяются в зависимости от ряда показателей. В частности:
- масштаба университета,
- его позиции в международных рейтингах,
- объема привлеченных из альтернативных источников средств и тому подобное.
То есть эксперты оценивали результаты деятельности студентов, а не их количество. "Если вы выпускаете тех, кто не находит себе нормальной работы, где требуется высшее образование, простите – вы будете терять государственное финансирование", – объяснял бывший замглавы МОН Егор Стадный.
Почему Шкарлету это не нравится
Между тем Шкарлет тоже согласен с тем, что нужно поддерживать лучших, но считает, что формула финансирования должна учитывать интересы не только "избранных" университетов, а также и тех, которые готовят учителей, воспитателей, работников сферы культуры, врачей, журналистов и тому подобное.
Поэтому, 22 октября состоится заседание Совета ректоров Киевского вузовского центра, где ректоры должны "четко аргументировать, все ли в порядке в тех подходах, которые навязывались раньше".
Как следует исправлять ситуацию, чтобы "формула" заработала на благо украинского образования, без искусственных привилегий и без исключений. Коллеги-педагоги, на основе вашего видения будет принято решение для исправления ошибок, допущенных в предыдущие годы", – добавил Шкарлет.
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