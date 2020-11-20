В Министерстве образования и науки Украины зарегистрировали приказ, который якобы разрушает реформу. Сергей Шкарлет, находящийся на посту врио министра, вероятно, хочет устранить определенных людей из ведомства, которые ему мешают.

Сейчас есть коммуникационный беспорядок относительно того, куда движется Минобразования и для чего все происходит. Такое мнение в эфире 24 канала высказал нардеп от "Слуги народа" Сергей Колебошин.

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Нардеп пояснил, что Шкарлет ни с кем не коммуницировал об изменениях в МОН.

Сергей Николаевич (Шкарлет – 24 канал) планирует удобную для себя структуру для того, чтобы делать те вещи, которые он запланировал. Но мне, как и обществу, не понятно, какие вещи запланированы и как их будут выполнять,

– сказал Колебошин.

Колебошин пояснил, что сейчас специалисты именно работают над реформой Новой украинской школы, а недавно утвердили план 5 – 9 классов. Также в начале 2020 года утвердили закон о полном общем образовании.

"Это делала та команда, которая сейчас подлежит реформированию. Поэтому мне непонятно для чего это делается", – заметил Колебошин.

Поэтому мне непонятно для чего это делается. Я не говорю, что это не надо делать или надо. Исполняющий обязанности есть внутри и, видимо, у него есть какие-то соображения. Однако ни мне, ни образовательному обществу сейчас это не понятно", – сказал нардеп.

Он подчеркнул, что большое количество экспертов, проработавших в директоратах, рассматривают возможность уйти из Министерства. Колебошин очень надеется, что этого не произойдет, ведь "тогда будет кадровый коллапс".

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