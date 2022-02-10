"Шкарлет должен уйти в отставку": студенты Могилянки объявили новую акцию под Кабмином

Украинские студенты требуют, чтобы нынешний глава Минобразования Сергей Шкарлет подал в отставку, а на его место назначили человека с безупречной репутацией. Поэтому студенты Могилянки объявили дату новой акции под Кабмином.

После того, как в МОН отказались признавать выборы президента Киево-Могилянской академии, студенты объявили бессрочную забастовку. Теперь они продолжат свою акцию.

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Новая акция студентов

В этот понедельник, 14 февраля, студенты Могилянки уже во второй раз соберутся под стенами Кабмина. Акция пройдет под символическим лозунгом "Если любишь – уйди!".

Требования митингующих те же – подписание контракта с Сергеем Квитом, который победил на выборах в университете, а также увольнение Сергея Шкарлета с должности министра образования. Кроме того, студенты просят прекратить давление на университетское самоуправление.

Утром в День святого Валентина студенчество подарит министру вместо настоящей валентинки – тыкву, ведь Сергей Шкарлет и украинское образование несовместимы,

– говорят организаторы.

В этот раз к акции присоединятся студенты Могилянки, КПИ, НАУ и другие небезразличные студенческие сообщества Украины.

Присоединиться к акции и поддержать автономию украинских университетов можно будет 14 февраля в 10:00 возле Кабмина по улице Михаила Грушевского, 12/2. На сегодня подтвердили свое участие более 600 человек.

Почему студенты хотят отставки Шкарлета

Студенчество имеет претензии к тому, что в научных работах Шкарлета выявляли плагиат.

Он также превышает свои полномочия и не хочет признавать результаты выборов президента НаУКМА.

Кроме того, в его подчинении находятся люди, связанные с режимом Януковича и непосредственно с Табачником.

Недавно Шкарлет назначил ректором НАУ Максима Луцкого, который подпадает под люстрацию за сотрудничество с режимом Януковича.

"Шкарлет должен уйти! А Министерство образования и науки должно быть возглавлено компетентным специалистом с безупречной репутацией в академическом сообществе. Превышение полномочий МОН в ситуации с выборами в Могилянке – только последняя капля возмущения", – подчеркнули студенты.

По их словам, академическое сообщество выступает против министра-плагиатора с самого его назначения на должность, а сегодня к этому требованию присоединяются сотни студентов ведущих украинских вузов.

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Добавим, что скандал вокруг выборов в Академии вызвал бурную реакцию большого количества публичных деятелей и организаций. Реакцию известных педагогов и чиновников на ситуацию с МОН касательно выборов в Могилянке – читайте в статье.

Текст публикации Студенческой коллегии НаУКМА:

Студенческое сообщество Украины выходит на протест против Сергея Шкарлета! Несмотря на многочисленные письма от органов студенческого самоуправления ведущих украинских университетов Премьер-министру Украины и Комитету Верховной Рады по вопросам образования, науки и инноваций, процесс отставки министра-плагиатора не запущен.

Мы выходим под Офис Президента, чтобы громко заявить основное требование студенчества: Шкарлет должен уйти! Министерство образования и науки должно быть возглавлено компетентным специалистом с безупречной репутацией в академическом сообществе.

Превышение полномочий министерством в ситуации с выборами в Могилянке – только последняя капля возмущения. Академическое сообщество выступает против министра-плагиатора с самого его назначения на должность, а сегодня к этому требованию присоединяются сотни студентов ведущих украинских вузов. Мы выходим на протест для выполнения нашего ключевого требования – отставки министра образования и науки Сергея Шкарлета.

Сергей Шкарлет неоднократно доказывал свое несоответствие должности: в его научных работах был обнаружен плагиат; он превышает свои полномочия и не хочет признавать результаты выборов президента НаУКМА; в его подчинении находятся люди, связанные с режимом Януковича и непосредственно с Табачником; он назначил ректором НАУ М. Луцкого, который подпадает под люстрацию за сотрудничество с режимом Януковича и не имеет права возглавлять высшее учебное заведение.

К акции приобщаются студенты НаУКМА, КПИ, НАУ и другие небезразличные студенческие сообщества Украины. Утром в День святого Валентина студенчество подарит министру вместо настоящей валентинки – тыкву, ведь Сергей Шкарлет и украинское образование несовместимы!