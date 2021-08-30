Щитки для учителей и проветривание классов: новое постановление о карантинных правилах в школах
Источник:Министерство здравоохранения
Министерство здравоохранения издало новое постановление о карантинных правилах в школах. В частности, ученикам позволяют быть на уроках без масок, а учителям рекомендуют использовать защитные щитки.
Постановление содержит новые требования к организации образовательного процесса, которых должны придерживаться директора школ, ученики и учителя в новом учебном году с целью предотвращения распространения COVID-19.
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Должны ли ученики и учителя быть в масках
В Минздраве отмечают, что ученики начальной школы могут передвигаться в помещении школы и посещать уроки без защитных масок. В то же время школьники от 12 лет должны их использовать, но только на перемене.
А учителям рекомендуют во время проведения уроков использовать защитный щиток, который надо ежедневно дезинфицировать, согласно инструкциям производителя.
Защитные щитки для учителя / Фото dilo.net
Кроме того персонал школы должен заходить утром в помещение только при условии использования средств индивидуальной защиты (респираторов или защитных масок, закрывающих нос и рот).
Если у кого-то из сотрудников обнаружили повышенную температуру тела более 37,2 °С или другие признаки COVID-19, то его не смогут допустить к работе.
Что делать, если у ученика обнаружили признаки COVID-19
В случае выявления признаков коронавируса у ученика/ученицы, он/она должен надеть маску. Кроме того, его/ее должны изолировать в специально отведенное помещение учреждения и проинформировать родителей.
После изъятия ученика с симптомами инфекционной болезни в классе, где он находился, нужно провести проветривание вне графика и дезинфекцию поверхностей.
В случае подтверждения случая COVID-19 у одного из учеников, все остальные дети соответствующего класса должны пойти на самоизоляцию.
Другие карантинные правила в школах
- Директор школы должен создать график, по которому происходит допуск учащихся в помещение (нужно использовать все возможные входы в школу).
- Передвижение учащихся между учебными кабинетами, аудиториями должно быть минимизировано. Желательно проводить уроки в течение дня для одного и того же класса в одной и той же аудитории и прочее.
- В расписании занятий необходимо предусмотреть возможность определения разного времени начала и окончания занятий (перемен) для разных классов и групп.
- По возможности надо обеспечить проведение занятий по отдельным предметам на открытом воздухе. Наполненность классов (групп) учреждений образования должна соответствовать требованиям установленных правительством.
- После каждого урока надо проводить проветривание в течение не менее 10 минут.
- На всех входах в школу надо организовать места для обработки рук антисептиками. В санитарных комнатах нужно обеспечить наличие жидкого мыла и бумажных полотенец. Использование многоразовых полотенец запрещено.
- После проведения занятий в конце рабочего дня необходимо провести очистить и дезинфицировать поверхности (в том числе дверные ручки, столы, места для сидения, перила и т.д.).
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Противоэпидемические меры в школьных столовых
- Руководитель школы должен разработать график питания учащихся. Рекомендовано провести расчет максимального количества учеников, которые могут одновременно принимать пищу, не нарушая физической дистанции 1 метр.
- Организация мультипрофильного питания по типу "шведского стола" и путем самообслуживания на период карантина запрещается.
- Функционирование питьевых школьных фонтанчиков на территории учебного заведения не допускается. Питьевой режим соискателя образования организуется за счет использования индивидуальных емкостей для воды.
- При организации питания необходимо обеспечить расстояние между столами не менее 1,5 м и размещение за столом не более 4 человек.
- Работник столовой, который выдает блюда или осуществляет расчет, должен быть обеспечен средствами индивидуальной защиты: защитной маской (респиратором или защитным щитком), а также одноразовыми перчатками.
- При организации питания необходимо обеспечить условия для соблюдения работниками правил личной гигиены – рукомойники, мыло жидкое, бумажные полотенца, антисептики.
Требования к работе школ в Украине с 1 сентября / Инфографика 24 канала
К слову, министр здравоохранения Виктор Ляшко рассказал, что учебный год в украинских школах начнется 1 сентября в обычном режиме.
Однако если будет осложнение эпидситуации и рост числа заболевания COVID-19, и страна перейдет на желтый, оранжевый или красный уровень, то будут работать только те школы, в которых привиты более 80% педагогов. Все остальные перейдут на дистанционное обучение.