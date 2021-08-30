Щитки для учителей и проветривание классов: новое постановление о карантинных правилах в школах

Министерство здравоохранения издало новое постановление о карантинных правилах в школах. В частности, ученикам позволяют быть на уроках без масок, а учителям рекомендуют использовать защитные щитки.

Постановление содержит новые требования к организации образовательного процесса, которых должны придерживаться директора школ, ученики и учителя в новом учебном году с целью предотвращения распространения COVID-19.

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Должны ли ученики и учителя быть в масках

В Минздраве отмечают, что ученики начальной школы могут передвигаться в помещении школы и посещать уроки без защитных масок. В то же время школьники от 12 лет должны их использовать, но только на перемене.

А учителям рекомендуют во время проведения уроков использовать защитный щиток, который надо ежедневно дезинфицировать, согласно инструкциям производителя.



Защитные щитки для учителя / Фото dilo.net

Кроме того персонал школы должен заходить утром в помещение только при условии использования средств индивидуальной защиты (респираторов или защитных масок, закрывающих нос и рот).

Если у кого-то из сотрудников обнаружили повышенную температуру тела более 37,2 °С или другие признаки COVID-19, то его не смогут допустить к работе.

Что делать, если у ученика обнаружили признаки COVID-19

В случае выявления признаков коронавируса у ученика/ученицы, он/она должен надеть маску. Кроме того, его/ее должны изолировать в специально отведенное помещение учреждения и проинформировать родителей.

После изъятия ученика с симптомами инфекционной болезни в классе, где он находился, нужно провести проветривание вне графика и дезинфекцию поверхностей.

В случае подтверждения случая COVID-19 у одного из учеников, все остальные дети соответствующего класса должны пойти на самоизоляцию.

Другие карантинные правила в школах

Директор школы должен создать график, по которому происходит допуск учащихся в помещение (нужно использовать все возможные входы в школу).

Передвижение учащихся между учебными кабинетами, аудиториями должно быть минимизировано. Желательно проводить уроки в течение дня для одного и того же класса в одной и той же аудитории и прочее.

В расписании занятий необходимо предусмотреть возможность определения разного времени начала и окончания занятий (перемен) для разных классов и групп.

По возможности надо обеспечить проведение занятий по отдельным предметам на открытом воздухе. Наполненность классов (групп) учреждений образования должна соответствовать требованиям установленных правительством.

После каждого урока надо проводить проветривание в течение не менее 10 минут.

На всех входах в школу надо организовать места для обработки рук антисептиками. В санитарных комнатах нужно обеспечить наличие жидкого мыла и бумажных полотенец. Использование многоразовых полотенец запрещено.

После проведения занятий в конце рабочего дня необходимо провести очистить и дезинфицировать поверхности (в том числе дверные ручки, столы, места для сидения, перила и т.д.).

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Противоэпидемические меры в школьных столовых

Руководитель школы должен разработать график питания учащихся. Рекомендовано провести расчет максимального количества учеников, которые могут одновременно принимать пищу, не нарушая физической дистанции 1 метр.

Организация мультипрофильного питания по типу "шведского стола" и путем самообслуживания на период карантина запрещается.

Функционирование питьевых школьных фонтанчиков на территории учебного заведения не допускается. Питьевой режим соискателя образования организуется за счет использования индивидуальных емкостей для воды.

При организации питания необходимо обеспечить расстояние между столами не менее 1,5 м и размещение за столом не более 4 человек.

Работник столовой, который выдает блюда или осуществляет расчет, должен быть обеспечен средствами индивидуальной защиты: защитной маской (респиратором или защитным щитком), а также одноразовыми перчатками.

При организации питания необходимо обеспечить условия для соблюдения работниками правил личной гигиены – рукомойники, мыло жидкое, бумажные полотенца, антисептики.



Требования к работе школ в Украине с 1 сентября / Инфографика 24 канала

К слову, министр здравоохранения Виктор Ляшко рассказал, что учебный год в украинских школах начнется 1 сентября в обычном режиме.

Однако если будет осложнение эпидситуации и рост числа заболевания COVID-19, и страна перейдет на желтый, оранжевый или красный уровень, то будут работать только те школы, в которых привиты более 80% педагогов. Все остальные перейдут на дистанционное обучение.