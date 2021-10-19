В Луцке до сих пор не подключили к отоплению шесть школ: № 4, 18, 16, 22, 25 и 11. Сейчас в городе всего +10, так что в помещениях холодно. Родители учеников жалуются, что школьники сидят на уроках в куртках.

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По их словам, дети мерзнут на уроках. При этом учеников не отправляют ни на каникулы, ни на дистанционное обучение. Чиновники говорят, что никаких нарушений нет.

Мониторят руководители в коридорах. Если не менее 15 градусов – допускается учебный процесс. Так же в учебных кабинетах – при 17 градусах допускается обучение,

– пояснил руководитель департамента образования горсовета Луцка.

Он добавляет, что проблема с отоплением из-за порывов на трассах. Когда их ликвидируют, тепло дадут. В то же время если вопрос в ближайшее время не решится, тогда будут сокращать уроки для учеников.

К слову, в Черкассах школьники ушли на осенние каникулы на неделю раньше – с 18 октября. Такое решение приняли, чтобы сэкономить расходы на отопление в учебном заведении. Отопление будут подключать уже после каникул.