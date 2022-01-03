Оценить себя объективно трудно, поэтому ниже читайте признаки, которые отличают хорошего учителя от обычного.

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Качества хорошего педагога

Хороший учитель уважает всех своих учеников

Такой педагог никогда не кричит на учеников. Вместо этого он использует аргументы, чтобы убедительно доказать свое мнение. Учитель уважает достоинство школьников и строит отношения на основе взаимного уважения. Педагог внимателен к ученикам и понимает поведение детей.

Хороший учитель – мотиватор

Такой учитель не сравнивает учеников между собой, не ставит школьникам в пример никого из одноклассников. Впрочем, он отмечает, что главное в учебе – быть не лучше кого-то, а лучше себя вчерашнего. Поэтому внимательно относится ко всем своим ученикам, отмечая личные успехи каждого.

Он хорошо понимает, что все дети одаренные, но по-разному – кому-то легче дается освоение математики, а кто-то лучший в рисовании. Поэтому терпеливо объясняет материал без раздражения.

Также учитель замечает, когда дети прилагают усилия, и если несмотря на это у них все равно не получается, то хвалит за усердие. Он всегда подбадривает своих учеников и верит в них.

Хороший учитель требователен к ученикам и к себе

Он требует от учащихся знаний и соблюдения согласованных правил. Сам он педагог также старательно готовится к каждому уроку, не бросает слов на ветер и всегда выполняет обещания.

Хороший учитель развивается, он стремится сделать свой урок не только полезным, но и интересным для учащихся, поэтому практикует различные методики преподавания, поощряет креативное мышление у школьников, интересуется современными онлайн-инструментами и активно их использует во время обучения.

Учитель заинтересовал учеников на уроке / Фото Pexels

Хороший учитель вызывает уважение, а не страх у учеников

Он формирует здоровый эмоциональный климат в классе. Школьники без страха идут к нему на уроки и приходят за советом во внеурочное время.

Хороший учитель умеет держать дистанцию, при этом легко устанавливает и сохраняет доверительные отношения с учениками. Дети легко делятся с ним своими мыслями и идеями, а главное – не боятся ошибаться.

Хороший учитель сам постоянно учится

Хороший учитель собственным примером показывает ученикам, что учиться – это круто. Для этого он учится у лучших специалистов и применяет на уроках полученные знания. Он – вдохновленный и мотивированный, ему есть всегда чем заинтересовать своих учеников.

Кроме того, хороший учитель не живет исключительно школой. Его самосовершенствование касается не только профессиональной сферы, он живет интересной полноценной жизнью, в которой есть место путешествиям, личной жизни и личным увлечением.

Хороший учитель имеет чувство юмора

Он способен применить удачную шутку вместо скучной морали о правилах поведения. При этом его шутки не оскорбительны, а вызывают улыбку у всех.

Помните, что хороший учитель любит свой предмет, детей и готов к досадным ситуациям и воспринимает их как неотъемлемую составляющую профессиональной жизни. Хороший учитель умеет разрядить любую напряженную ситуацию метким юмором.

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Поэтому хороший педагог – это личность, которая имеет свои недостатки и слабости. Иногда ему также трудно контролировать свои эмоции и едва удается сосредоточиться на работе. Но хорошего учителя от обычного отличает именно то, что каждый день он прилагает максимум усилий, чтобы стать лучшей версией себя.