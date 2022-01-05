Торжественное открытие школьного туалета

В селе Тишица в Ровенской области помпезно открывали школьный туалет. На странице лицея в фейсбуке 3 января был опубликован пост о торжествах по этому поводу.

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"Долгожданное событие произошло в стенах Тишицкого лицея. Здесь открыто внутренний туалет. Более 470 человек лицея – участников образовательного процесса искренне благодарны всем, кто приобщился к этому важному делу", – говорилось в сообщении.

Кто участвовал в "туалетных торжествах", в сообщении не указывается. Но, судя по фото, присутствовало около 30 человек, в том числе и дети. Добавим, что этот пост со страницы лицея уже удалили, очевидно, из-за скандала.

Торжественное открытие туалета в Тишицком лицее / Фото "РадиоТрек"

Как отреагировали на это событие в Департаменте образования

В областном департаменте образования и науки согласились, что торжественное открытие туалета – это слишком. Но заметили, что событие действительно важное.

Что я могу сказать? Умели готовить, но не умели подать. Конечно, торжественное открытие туалетов с перерезанием лент – это слишком,

– отметила заместитель директора департамента образования Марина Пашковская.

По ее словам, этот лицей оставался последним общеобразовательным заведением без внутреннего туалета в Березновской общине. "Может поэтому люди воспринимают это, как весомое событие", – добавила она.

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Чиновница говорит, что на достройку этого туалета были потрачены значительные средства – почти 1,5 миллиона гривен из госбюджета и около 2,5 миллиона гривен из бюджета Березновской ОТО. А строили этот туалет с 2019 года.

Справка! В Ровненской области из 554 учреждений внутренних туалетов до сих пор нет в 86. Больше всего школ с туалетами на улице во Владимирецкой, Локницкой, Костопольской и Дубровицкой общинах. Уже в 2022 году на обустройство школьных туалетов Ровненщины в госбюджете предусмотрели почти 37 миллионов гривен.

К слову, в Киеве в Государственном университете телекоммуникаций в канун 8 марта торжественно открыли женский туалет. Во время действа перерезали ленту и зачитали поздравительное стихотворение.

В университете торжественно открыли женский туалет: смотрите видео

Скандалы со школьными туалетами