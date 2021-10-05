На днях в учебно-научном центре иностранных языков Национального университета обороны им. И. Черняховского состоялся семинар для преподавателей иностранных языков военных вузов по вопросам подготовки курсов для военнослужащих.

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А до конца этого года организуют специализированную подготовку по методике обучения английскому языку для 150 военнослужащих. Именно они будут выполнять обязанности внештатных инструкторов языковой подготовки.

В дальнейшем эти инструкторы с января 2022 года начнут проводить занятия по английскому языку в воинских частях и органах военного управления.

Это станет еще одним шагом вперед на пути к достижению Вооруженных сил Украины взаимосовместимости с вооруженными силами стран-членов НАТО и стран-партнеров,

– добавили в разведке.

К слову, Евросоюз рассматривает возможность создать в Украине военную учебную миссию. По информации СМИ, причиной для этого может стать значительное обострение военной агрессии на Донбассе. Детали – читайте в статье.