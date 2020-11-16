Креативное мышление – это один из навыков будущего и его нужно уже развивать в современных детях. Креативность уже сейчас нужна в каждой профессии: в ИТ, торговле, военном деле, журналистике, юриспруденции. Но как развить это у ребенка?

Педагог и эксперт по развитию детей с помощью игр Харитонова Виктория рассказала изданию VseOsvita, как научить детей решать задачи и формировать полезные привычки для мышления.

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По ее словам, если учитель замечает, что ребенок не может выразить мысли или дать четкие определения некоторым понятиям, то это тревожный звоночек, который говорит о том, что у ребенка – слабое мышление. Но не все так плохо – с ребенком необходимо работать и тогда вы сможете это изменить.

"Прежде всего надо научить формировать у детей причинно-следственные связи. Они должны понимать – все, что вокруг происходит, имеет свои причины", – говорит Виктория.

Так, дети должны понимать, что им необходимо сделать, чтобы реализовать определенную мечту или желание. "Когда мы говорим о сильном, креативном мышлении, то ориентируемся на результат. Не ищем виновных, а думаем, как решить ситуацию и не допустить ошибок в будущем", – подчеркивает педагог.

Как развивать креативное мышление

Прежде всего, для этого стоит познакомить ребенка с культурами и искусством. Но родители обычно разделяют школьные дисциплины так:

важнейшими для большинства кажутся точные науки и языки;

средне важными являются гуманитарные науки (история, география, правоведение);

наименее важными считаются все виды искусств.

Однако современные исследования свидетельствуют о совершенно противоположном. Например, слушая музыку, мозг человека работает в таком режиме, который при других обстоятельствах никогда и не "включается". То есть, искусство – это другой вид "полезной пищи" для мозга.

Также учителя ни в коем случае не должны перегружать детей. Ведь каждый ученик должен иметь время на размышления, отдых и свободную игру – это является обязательным условием для работы креативного мышления.

3 Идеи, Как развить креативность у ребенка

Регулярно играйте со словами

Эксперты говорят, что детям стоит давать легкие и интересные упражнения на развитие креативности. К примеру, найти лишнее слово среди случайных или построить "мостик" от одного слова к другому и тому подобное. Или возьмите случайный предмет и предложите ребенку придумать, как этот предмет можно использовать не по назначению.



Ученики в классе играют в игры / Фото ЗЗСО №41

Пусть ребенок выдумает небылицу

Давайте ребенку возможность высказать собственное мнение, каким бы оно ни было. Например, если ребенок скажет: "зимой среди снега растет яркий цветок", то учитель может объяснить, что это кто-то потерял воздушный шарик в форме цветка, или кто-то установил в слой снега искусственный цветок, или он нарисован красками для снега.

Составляйте истории из случайных слов

Вы можете играть в такую игру в классе: выбирайте случайные слова, например ткнув вслепую в книгу, и попробуйте составить с ними историю. Такая игра тренирует творчество конструирования. Сначала истории могут быть примитивными, но со временем будут становиться все интереснее.

"Главная задача учителя – научить детей формулировать собственную точку зрения, высказывать её и аргументировать – не потому, что я так решил, а потому что на все есть причина", – отмечает Виктория Харитонова.

Кроме того, важно помнить, что дети могут быть неуверенными в себе, бояться, что их будут осуждать. Из-за этого они могут бояться сказать о своих определенных мыслях, поэтому об этом тоже важно говорить.