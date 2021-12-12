Как сформировать позитивное отношение школьников к оценкам и повлиять на их успеваемость

И непринужденно повлиять на результативность учеников в учебе. Противники утверждают, что оценивание травмирует психику учащихся, а сторонники аргументируют, что оценки показывают соответствие уровня знаний определенным критериям.

На самом ли деле оценки так важны для учеников? Почти все ученики периодически получают плохие оценки. При этом относятся к ним по-разному: одни сильно расстраиваются и переживают, другие относятся спокойно.

К теме Как оценивают учеников в начальной школе НУШ: объяснение с примерами для родителей

В то же время практически нет учеников, которые бы оставались равнодушными, когда получают высокий балл, проявив собственные знания и приложив усилия.

Что говорят эксперты? Оценка может быть отличным инструментом для мотивации школьников к успеваемости. И именно от учителя зависит, сможет ли он сформировать у учеников сознательное отношение к обучению с помощью оценивания.

Как можно оценивать уровень знаний? Для каждого возраста учеников разработаны специальные критерии оценивания. Здесь все понятно: каждый балл отвечает определенным требованиям.

Такой подход универсален и прост. Он наиболее действенен для выставления тематических и итоговых оценок. В то же время он демотивирует учеников, успеваемость которых невысока. Ведь в таком случае ученики задумываются, зачем прилагать усилия.

Он наиболее действенен для выставления тематических и итоговых оценок. В то же время он демотивирует учеников, успеваемость которых невысока. Ведь в таком случае ученики задумываются, зачем прилагать усилия. Рейтинговый подход. Результаты учащихся сравниваются между собой, оценка же выставляется, ориентируясь по успеваемости лучшего. Таковы критерии, например, в основе формирования ВНО.

Результаты учащихся сравниваются между собой, оценка же выставляется, ориентируясь по успеваемости лучшего. Таковы критерии, например, в основе формирования ВНО. Здоровая конкуренция – отличный мотиватор для школьников любого возраста. Такой подход эффективен и показывает, насколько ученики в целом и каждый отдельный школьник усвоили тему. В то же время конкуренция должна быть здоровой, чтобы не перейти с оценок на личные отношения.

– отличный мотиватор для школьников любого возраста. Такой подход эффективен и показывает, насколько ученики в целом и каждый отдельный школьник усвоили тему. В то же время конкуренция должна быть здоровой, чтобы не перейти с оценок на личные отношения. Индивидуальный подход. Его смысл заключается в сравнении результатов успеваемости ученика с его прошлыми результатами. Такой метод самый сложный для учителя, в то же время самый действенный для ученика, ведь мотивирует каждого двигаться к успеху по собственной траектории.

Как мотивировать школьников к обучению

Кроме оценок, существуют и другие не менее действенные способы мотивации учащихся к обучению, которые формируют соответствующие навыки успеваемости:

Осознанное отношение к образованию . Действенно, когда оценка сопровождается комментарием, хотя бы устным. Лучше всего это работает, когда обратная связь максимально конкретна и развернута. Это формирует у учащихся более сознательное отношение к учебе – школьник осознает свои успехи и промахи, а также понимает, над чем нужно работать.

. Действенно, когда оценка сопровождается комментарием, хотя бы устным. Лучше всего это работает, когда обратная связь максимально конкретна и развернута. Это формирует у учащихся более сознательное отношение к учебе – школьник осознает свои успехи и промахи, а также понимает, над чем нужно работать. Умение учиться . Отечественная система оценивания построена таким образом, что учащиеся поощряются оценками только за правильные ответы и в свою очередь наказываются за неправильные. Однако учитель должен научить, что ошибаться – это нормально. Ведь там, где нет ошибок, нет и самосовершенствования.

. Отечественная система оценивания построена таким образом, что учащиеся поощряются оценками только за правильные ответы и в свою очередь наказываются за неправильные. Однако учитель должен научить, что ошибаться – это нормально. Ведь там, где нет ошибок, нет и самосовершенствования. Самоуважение . Самоанализ собственной успешности – составляющая осознанного обучения. Задавайте вопросы, привлекайте приемы рефлексии, во время которых у учащихся будет повод проанализировать собственную успеваемость.

. Самоанализ собственной успешности – составляющая осознанного обучения. Задавайте вопросы, привлекайте приемы рефлексии, во время которых у учащихся будет повод проанализировать собственную успеваемость. Командная работа. Практикуйте практические приемы, в ходе которых ученики смогут вместе обсудить работы друг друга. Такой формат взаимодействия формирует критическое мышление, умение выражать собственное мнение.

Оценивание – это сложный процесс. И именно от учителя зависит, будут ли оценки в определенных учеников отбивать желание учиться или же мотивировать к преодолению трудностей и обретению успеха.