В сети показали фото 19-летней девушки, которая стреляла из арбалета в школе Полтавы

В социальных сетях обнародовали фото 19-летней девушки, которая из арбалета ранила двух учителей в школе №11 в Полтаве. Что известно об инциденте – читайте в статье.

В школе №11 в Полтаве 19-летняя девушка ворвалась в школу с арбалетом и открыла стрельбу по учителям. В результате инцидента двое педагогов пострадали, одной из них стрела насквозь прострелила руку.

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Злоумышленницу уже задержали. Ее допросили следователи, они также планируют выяснить, употребляла ли девушка алкоголь или наркотики.



19-летняя девушка, стрелявшая из арбалета / Фото из телеграммы "Труха Харьков"

Отметим, что обучение в школе уже возобновили. А учителей, которых ранила злоумышленница, отправили в больницу.

Очевидица рассказала, что девушка, курив сигарету, зашла в один класс и выстрелила в спину учительнице. По ее словам, у нее были зеленые волосы и ходила с порезанными руками.

Добавим, что девушка, которая стреляла из арбалета, училась в школе №11 в Полтаве до 4 класса. Сейчас ее мотивы неизвестны.