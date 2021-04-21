Проект Всемирного банка предусматривает предоставление Украине 200 миллионов долларов для улучшения системы высшего образования.

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Во Всемирном банке отмечают, что сеть государственных вузов в условиях сокращения населения является неэффективной и создает проблемы, как для ее финансовой устойчивости, так и для качества услуг.

Эксперты банка также отмечают низкую прозрачность системы и плохую обратную связь. В частности, 85% украинской молодежи планируют получить высшее образование, однако этот высокий спрос плохо отражается на информации о доступных вариантах образования и результатах трудоустройства.

Во Всемирном банке отмечают, что правительство Украины создает стимулы для оптимизации сети вузов с использованием подхода "снизу-вверх".

В последние годы количество государственных вузов сократилось на 25%, включая колледжи и отраслевые техникумы, которые были "фабриками дипломов", но еще многое предстоит сделать,

– подчеркивают во Всемирном банке.

Что должна сделать Украина в сфере высшего образования

По мнению специалистов Всемирного банка, Украине нужно в дальнейшем объединить связанные категориями университеты и оптимизировать их географическую зону охвата.

"Для того, чтобы эффективно провести такие мероприятия с привлечением самих вузов, необходимы институциональные аудиты для каждого из них", – отмечают в банке.

Кроме того, ожидается, что в случае принятия решения, Украина сможет получить кредит от Всемирного банка размером в 200 миллионов долларов, которые должны потратить на улучшение системы высшего образования в Украине. Реализация проекта рассчитана на шесть лет.

Отметим, что Forbes Украина опубликовала рейтинг 100 лучших факультетов. Так, в пяти номинациях лучшими оказались факультеты КНУ им. Тараса Шевченко, в четырех – КПИ им. Игоря Сикорского. Они оба представлены по 16 раз. Какие еще вузы есть в рейтинге – читайте в материале.