Во время локдауна запрещено посещать учебные заведения. Поэтому, если в вузе сессия приходится на период с 8 по 24 января, она должна проходить исключительно в дистанционном режиме.

Кроме того, если в этот период студенты имеют практику, то она тоже должна проходить онлайн. Соответствующее письмо МОН направило руководителям учреждений высшего и профессионального образования, сообщает пресс-служба МОН.

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В Минобразования добавили, что во время внедрения дистанционного обучения следует учитывать рекомендации по организации текущего и семестрового контроля, а также аттестации соискателей образования с применением дистанционных технологий.

Также учебным заведениям рекомендуют ввести гибкий режим рабочего времени и дистанционной работы сотрудников в условиях продления карантина.

К слову, правительство вводит более строгий карантин из-за COVID-19 на более чем два месяца – с 19 декабря до 28 февраля. На этот период в вузах запрещено:

посещать очно учебные заведения группами более 20 человек;

посещать учебные заведения, если на самоизоляции из-за контакта с пациентом с подтвержденным COVID-19 находится более 50% студентов и персонала заведения;

проводить в учебных заведениях массовые мероприятия (спектакли, праздники, концерты) с участием студентов из более чем одной группы и в присутствии зрителей.

Кто из студентов должен уйти на самоизоляцию? Во время карантина на самоизоляцию должны отправляться лица, которые прибывают в Украину для обучения из государства со значительным распространением коронавируса (но это не касается лиц, которые не были в контакте с больными COVID-19). Самоизоляции также подлежат те, кто прибывает со временно оккупированных территорий Донбасса и Крыма (кроме лиц, которые не были в контакте с больными COVID-19).