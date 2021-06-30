В МОН рассказали, сертификаты ВНО каких лет действительны для поступления-2021
30 июня 2021 , 19:09Читати новину українською
Источник:телеграм-канал "МОНограм"
Для поступления в вузы абитуриенты могут подать сертификаты результатов ВНО за несколько лет. Они по собственному желанию могут выбрать любой, в том числе и тот, что с лучшим результатом.
Основная сессия ВНО в Украине завершилась тестированием по географии 15 июня. Уже 1 июля абитуриентов ждет вступительная кампания.
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За какие годы будут действительны сертификаты ВНО
- 2018,
- 2019,
- 2020,
- 2021
Поступающие в магистратуру смогут подать результаты единого вступительного экзамена 2020 и 2021 годов. В то же время результаты единого профессионального вступительного экзамена – только 2021 года.
Что нужно знать о вступительной кампании для выпускников 11 классов
- Регистрация электронных кабинетов и загрузка документов стартует 1 июля.
- Заявления в вуз следует подать в течение 14 июля – 2 августа. В то же время лица, которые будут сдавать вступительные экзамены, творческие конкурсы или проходить собеседование должны подать заявления раньше – до 26 июля.
- Вступительные экзамены и творческие конкурсы будут проводить в несколько потоков. С 1 по 13 июля для поступающих, поступающих на государственные места. С 14 июля по 2 августа – дополнительные экзамены для поступающих по контракту;
- Рейтинговые списки обнародуют до 12 часов 5 августа.
- На бюджете места абитуриентов должны зачислить до 12 часов 14 августа, а на контракт – до 12 часов 20 августа.