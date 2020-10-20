Минобразования утвердило условия приема в вузы Украины. В частности, в следующем году можно будет поступать на любые специальности в учреждения высшего образования по результатам ВНО по украинскому языку и литературе предыдущих лет – с 2018 по 2021 год.

Об этом говорится в условиях приема в учреждения высшего образования в 2021 году, передает пресс-служба Министерством образования и науки.

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Так, для вступления в 2021 году будут приниматься сертификаты внешнего независимого оценивания 2018, 2019, 2020 и 2021 годов в любых комбинациях.

К примеру, если конкурсным предметом будет установлен иностранный язык, то поступающий сможет подавать сертификат ВНО по одному из иностранных языков (английский, немецкий, французский или испанский) по своему усмотрению.

Кроме того, со следующего года в Украине можно будет выбрать отдельный тест ВНО только по украинскому языку. Однако абитуриенты вместо результатов оценивания по этому предмету смогут использовать при поступлении результаты теста ВНО по украинскому языку и литературе за 2018, 2019 и 2020 годы.

К слову, в 2021 году внешнее независимое оценивание будет проводиться по украинскому языку, украинскому языку и литературе, истории Украины, математике, биологии, географии, физики, химии, английскому, немецкому, французскому и испанскому языкам.

Для поступления в учреждение высшего образования для получения степени бакалавра абитуриент должен подать сертификаты ВНО по трем конкурсным предметам (двум в случае проведения творческого конкурса).

Всего участник внешнего независимого оценивания 2021 года сможет сдать ВНО максимум по 5 предметам.