Глава Государственной службы качества образования Руслан Гурак считает, что сертификация раскрывает таланты учителей, создает для них новые возможности.

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Он выразил надежду, что процесс сертификации может быть распространен и на другие категории педагогов.

Мы считаем, что новые возможности в оценке собственных профессиональных компетентностей должны получить также и другие категории педагогических работников: директора, воспитатели садов, педагоги других учебных заведений,

– отметил Гурак.

По его словам, такие инструменты обеспечения качества как сертификация смогут заработать в полную силу только тогда, когда в стране возникнут мощные экспертные педагогические сообщества, которые примут ответственность, по крайней мере частично, за осуществление оценки профессиональных компетентностей.

"Именно над созданием условий для возникновения таких сообществ и их поддержкой сейчас работает Государственная служба качества образования", – добавил Руслан Гурак.

Что дала сертификация учителей

Глава ГСКО говорит, что сертификация учителей за три года внедрения проекта стала одним из многих факторов повышения качества образования. Собственно, произошли изменения парадигмы оценки качества преподавания в НУШ.

С введением сертификации учителя получили возможность делиться своими наработками, проверять их на восприятии коллег, расти в квалификации и профессии. И, наконец, больше зарабатывать.

Успешно пройденная сертификация – это 20% надбавки к зарплате. Также это засчитывается как:

прохождение очередной или внеочередной аттестации педагогическим работником,

является основанием присвоения ему соответствующей квалификационной категории и педагогического звания.

К слову, пилотный проект сертификации учителей начался в 2019 году, тогда его успешно прошли 705 педагогов. В то же время в 2020 года успешно прошли все этапы и получили 20% надбавки 902 педагога. Также около 40% учителей не прошли сертификацию.