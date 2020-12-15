Педагоги, которые успешно пройдут сертификацию, получают 20% надбавки к зарплате. В 2021 году в сертификации смогут принять участие около двух тысяч учителей начальных классов.

Чтобы охватить все регионы Украины, МОН определило максимальный объем заявлений, которые могут быть поданы от каждой из областей – они зависят от имеющегося количества учителей начальной школы, сообщает пресс-служба Минобразования.

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Регистрация для прохождения сертификации продлится с 18 по 31 января 2021 года. А проходить она будет в два этапа:

основной этап (18-27 января) – в пределах количества для каждого региона;

дополнительный этап (28-31 января) – в пределах количества учителей начальных классов, которые могут регистрироваться для прохождения сертификации в 2021 году.

Сертификация состоит из трех этапов, происходящих последовательно друг за другом:

независимое тестирование участников сертификации;

самооценка участниками сертификации собственного педагогического мастерства;

изучение практического опыта работы участников сертификации.

Отметим, что учителя принимают участие в сертификации добровольно и могут отказаться от участия на любом ее этапе.

Перечень документов, которые необходимо подать на прохождение сертификации:

регистрационная карточка-заявление (формируется на сайте УЦОКО);

копия паспорта гражданина Украины в случае его отсутствия – иного документа, удостоверяющего личность;

копия справки о присвоении ИНН или карточки налогоплательщика;

справка из учреждения образования, в котором работает учитель.

К слову, в 2020 году было зарегистрировано 1591 участников среди учителей начальных классов. Независимое тестирование (1-й этап) прошли 1045 человек, экспертное оценивание (2-й этап) – 1040. Третий этап преодолели и успешно прошли сетрификацию 902 педагога.